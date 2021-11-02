Український ринок вживаних авто б'є рекорди: які моделі популярні на "вторинці"

Українці купують дедалі більше старих автомобілів. За рік ринок зріс на 18%.

Продаж вживаних авто в Україні демонструє небачене зростання. За жовтень у нашій країні поставили на облік 142 904 вживані автомобілі. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.

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Показники жовтня лише трохи не дотягнули до абсолютного місячного рекорду, встановленого у вересні (тоді продали 143 379 авто). За рік ринок авто із пробігом зріс на 18%. На тлі падіння продажів у сегменті нових авто ці дані вражають.

[ + – ] Найчастіше з-за кордону приганяють Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Примітно, що 58,5 тис. старих авто минулого місяця пройшли першу реєстрацію в Україні, тобто ввезені з-за кордону. Найчастіше українці приганяють Volkswagen Passat – у жовтні їх поставили на облік 3 925. Також користуються попитом Volkswagen Golf (3170 авто) та Skoda Octavia (2551).

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Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону:

Volkswagen Passat – 3925 авто Volkswagen Golf – 3170 Skoda Octavia – 2551 Renault Megane – 1911 Ford Focus – 1572 Opel Zafira – 1568 Audi A6 – 1469 Opel Astra – 1380 Renault Scenic – 1341 Audi A4 – 1220

[ + – ] Daewoo Lanos, як і раніше, популярний на вторинному ринку Фото: auto.ria.com

Якщо ж подивитися на внутрішні перепродажі авто, то в цьому випадку картина дещо інша. Лідером залишається "народний" Ланос.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку:

ZAZ/Daewoo Lanos та Sens – 3662 авто Volkswagen Passat – 2817 Skoda Octavia – 2448 Volkswagen Golf – 1955 ВАЗ-2109/21099 – 1788 Renault Megane – 1347 Chevrolet Aveo – 1238 Ford Focus – 1238 Opel Astra – 1124 Skoda Fabia – 1117

Раніше Фокус писав, що старі автомобілі в Україні серйозно подорожчають уже найближчим часом.