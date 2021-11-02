RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Український ринок вживаних авто б'є рекорди: які моделі популярні на "вторинці"

6196
Продаж вживаних авто, авторинок України, вживаних авто в Україні, продаж автомобілів
Фото: autoua.net | У жовтні українці зареєстрували майже 143 тис. вживаних авто

Українці купують дедалі більше старих автомобілів. За рік ринок зріс на 18%.

Продаж вживаних авто в Україні демонструє небачене зростання. За жовтень у нашій країні поставили на облік 142 904 вживані автомобілі. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.

Показники жовтня лише трохи не дотягнули до абсолютного місячного рекорду, встановленого у вересні (тоді продали 143 379 авто). За рік ринок авто із пробігом зріс на 18%. На тлі падіння продажів у сегменті нових авто ці дані вражають.

Продаж б/в авто, авторинок України, б/у авто в Україні, продаж автомобілів
Найчастіше з-за кордону приганяють Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Примітно, що 58,5 тис. старих авто минулого місяця пройшли першу реєстрацію в Україні, тобто ввезені з-за кордону. Найчастіше українці приганяють Volkswagen Passat – у жовтні їх поставили на облік 3 925. Також користуються попитом Volkswagen Golf (3170 авто) та Skoda Octavia (2551).

Важливо
Як встигнути дешево розмитнити "євробляху" в Україні за пільговим тарифом
Як встигнути дешево розмитнити "євробляху" в Україні за пільговим тарифом

Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону:

  1. Volkswagen Passat – 3925 авто
  2. Volkswagen Golf – 3170
  3. Skoda Octavia – 2551
  4. Renault Megane – 1911
  5. Ford Focus – 1572
  6. Opel Zafira – 1568
  7. Audi A6 – 1469
  8. Opel Astra – 1380
  9. Renault Scenic – 1341
  10. Audi A4 – 1220
Продаж вживаних авто, авторинок України, вживані авто в Україні, продаж автомобілів
Daewoo Lanos, як і раніше, популярний на вторинному ринку
Фото: auto.ria.com

Якщо ж подивитися на внутрішні перепродажі авто, то в цьому випадку картина дещо інша. Лідером залишається "народний" Ланос.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку:

  1. ZAZ/Daewoo Lanos та Sens – 3662 авто
  2. Volkswagen Passat – 2817
  3. Skoda Octavia – 2448
  4. Volkswagen Golf – 1955
  5. ВАЗ-2109/21099 – 1788
  6. Renault Megane – 1347
  7. Chevrolet Aveo – 1238
  8. Ford Focus – 1238
  9. Opel Astra – 1124
  10. Skoda Fabia – 1117

Раніше Фокус писав, що старі автомобілі в Україні серйозно подорожчають уже найближчим часом.