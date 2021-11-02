Український ринок вживаних авто б'є рекорди: які моделі популярні на "вторинці"
Українці купують дедалі більше старих автомобілів. За рік ринок зріс на 18%.
Продаж вживаних авто в Україні демонструє небачене зростання. За жовтень у нашій країні поставили на облік 142 904 вживані автомобілі. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.
Показники жовтня лише трохи не дотягнули до абсолютного місячного рекорду, встановленого у вересні (тоді продали 143 379 авто). За рік ринок авто із пробігом зріс на 18%. На тлі падіння продажів у сегменті нових авто ці дані вражають.
Примітно, що 58,5 тис. старих авто минулого місяця пройшли першу реєстрацію в Україні, тобто ввезені з-за кордону. Найчастіше українці приганяють Volkswagen Passat – у жовтні їх поставили на облік 3 925. Також користуються попитом Volkswagen Golf (3170 авто) та Skoda Octavia (2551).Важливо
Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону:
- Volkswagen Passat – 3925 авто
- Volkswagen Golf – 3170
- Skoda Octavia – 2551
- Renault Megane – 1911
- Ford Focus – 1572
- Opel Zafira – 1568
- Audi A6 – 1469
- Opel Astra – 1380
- Renault Scenic – 1341
- Audi A4 – 1220
Якщо ж подивитися на внутрішні перепродажі авто, то в цьому випадку картина дещо інша. Лідером залишається "народний" Ланос.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку:
- ZAZ/Daewoo Lanos та Sens – 3662 авто
- Volkswagen Passat – 2817
- Skoda Octavia – 2448
- Volkswagen Golf – 1955
- ВАЗ-2109/21099 – 1788
- Renault Megane – 1347
- Chevrolet Aveo – 1238
- Ford Focus – 1238
- Opel Astra – 1124
- Skoda Fabia – 1117
Раніше Фокус писав, що старі автомобілі в Україні серйозно подорожчають уже найближчим часом.