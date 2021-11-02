Як встигнути дешево розмитнити "євробляху" в Україні за пільговим тарифом

Пільговий період розмитнення авто на єврономерах завершиться 10 листопада. Для учасників ООС його продовжено до 8 лютого.

На 1 листопада українці розмитнили за пільговим тарифом вже 66 тис. авто на єврономерах. До державного бюджету надійшло платежів на суму 2,3 млрд. гривень. Статистику опублікувала Державна податкова служба.

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У власників євроблях є ще шанс їх легалізувати за невисокою ціною – знижені тарифи на розмитнення в Україні діють до 10 листопада. Водночас для учасників ООС пільговий період продовжено до 8 лютого.

[ + – ] Українці легалізували 66 тис. євроблях Фото: Державна митна служба

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на єврономерах за пільговим тарифом набули чинності з 15 травня. Автомобілі звільняються від мита, а акцизний збір зменшили. У середньому витрати на розмитнення становлять близько 1000-1500 євро.

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Водночас існує й низка обмежень. Згідно з ними, один громадянин України може поставити на облік лише один автомобіль віком від 5 років. Транспортний засіб має бути ввезений в Україну до 31 грудня 2020 року та відповідати нормам Євро-2 та вище.

Раніше Фокус повідомляв про те, що вживані авто в Україні суттєво подорожчають. Зростання цін очікується вже найближчим часом.