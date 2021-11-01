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Авторинок України продемонстрував падіння: які авто купують найчастіше

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Продаж нових авто, авторинок України, нові авто
Фото: FT | Продажі авто в жовтні впали на 16% порівняно з вереснем

На продаж авто в Україні вплинув дефіцит мікрочипів. Втім, низка брендів продемонструвала серйозне зростання продажів.

За вересень в Україні продано близько 8 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у вересні та на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

На продажі авто в Україні вплинув дефіцит – через брак мікрочипів низка автогігантів змушена була зупинити виробництво. Трійка лідерів ринку в жовтні продемонструвала падіння продажів, але разом з тим у низки брендів помічено стрімке зростання.

Перше місце зберігає Toyota — 1244 проданих авто. Друга позиція залишається за Renault (926 авто), а третя – за Kia (668). У п'ятірку найкращих також потрапили Chery (488) та Mitsubishi (456).

Продаж нових авто, авторинок України, нові авто
Kia Sportage залишається найпопулярнішою моделлю авто в Україні
Фото: Kia

ТОП-10 лідерів авторинку України в жовтні 2021 року:

  1. Toyota — 1244 проданих авто (падіння 9%)
  2. Renault — 926 (-35%)
  3. Kia — 668 (-20%)
  4. Chery — 488 (+145%)
  5. Mitsubishi — 456 (+303,5%)
  6. Hyundai – 374 (+23%)
  7. Nissan — 355 (-11%)
  8. Suzuki — 354 (+115%)
  9. Skoda — 335 (-44%)
  10. Mercedes-Benz – 278 (+38%)
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Загалом з початку року українці придбали 84,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 23% перевищує минулорічний показник.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні незабаром подорожчають уживані авто. Ціни зростуть уже на початку 2022 року.