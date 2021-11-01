Авторинок України продемонстрував падіння: які авто купують найчастіше

На продаж авто в Україні вплинув дефіцит мікрочипів. Втім, низка брендів продемонструвала серйозне зростання продажів.

За вересень в Україні продано близько 8 тисяч нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж у вересні та на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

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На продажі авто в Україні вплинув дефіцит – через брак мікрочипів низка автогігантів змушена була зупинити виробництво. Трійка лідерів ринку в жовтні продемонструвала падіння продажів, але разом з тим у низки брендів помічено стрімке зростання.

Перше місце зберігає Toyota — 1244 проданих авто. Друга позиція залишається за Renault (926 авто), а третя – за Kia (668). У п'ятірку найкращих також потрапили Chery (488) та Mitsubishi (456).

[ + – ] Kia Sportage залишається найпопулярнішою моделлю авто в Україні Фото: Kia

ТОП-10 лідерів авторинку України в жовтні 2021 року:

Toyota — 1244 проданих авто (падіння 9%) Renault — 926 (-35%) Kia — 668 (-20%) Chery — 488 (+145%) Mitsubishi — 456 (+303,5%) Hyundai – 374 (+23%) Nissan — 355 (-11%) Suzuki — 354 (+115%) Skoda — 335 (-44%) Mercedes-Benz – 278 (+38%)

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Найпопулярніший автомобіль в Україні за жовтень – Kia Sportage. Кросовер знайшов 463 покупців.

Загалом з початку року українці придбали 84,1 тис. нових легкових автомобілів. Це на 23% перевищує минулорічний показник.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні незабаром подорожчають уживані авто. Ціни зростуть уже на початку 2022 року.