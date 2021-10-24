Подержанные авто в Украине подорожают на 25-30% - названа причина
В Европе резко подскочил спрос на б/у авто. Причина – дефицит новых машин, вызванный нехваткой микрочипов.
Уже в ближайшее время б/у авто в Украине могут существенно подорожать. Эксперты прогнозируют, что рост цен составит 25-30%. Об этом сообщает UBR.ua.
Цены на б/у авто в Украине вырастут уже в начале 2022 года. Причина – рост спроса на секонд-хенд в Европе. Дефицит микрочипов привел к остановке автозаводов и нехватки новых машин. В этой ситуации часть европейских покупателей обратили свой взоры на вторичку.
"В мире наблюдается дефицит новых автомобилей. Поэтому люди, которые привыкли покупать новые машины, не могут сейчас это сделать – тогда и начинается повышенный спрос на б/у автомобили", – сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
Если раньше европейцы мало покупали подержанные автомобили и значительная часть их отправлялась в Украину, то теперь пригнать б/у авто из Европы сложнее. Цены стали повышаться, причем особенно на машины возрастом до 5 лет – именно их чаще всего выбирают европейские автолюбители.Важно
По словам главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, пока нехватка подержанных машин в Украине не ощущается, ведь в нынешнем году их уже ввезли свыше 500 тысяч и на рынке еще есть остаток пригнанных авто. Однако уже в начале следующего года цены вырастут. А вот дефицит новых авто в Украине ощущается уже.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных б/у авто в Украине. Спрос на них растет.