Подержанные авто в Украине подорожают на 25-30% - названа причина

В Европе резко подскочил спрос на б/у авто. Причина – дефицит новых машин, вызванный нехваткой микрочипов.

Уже в ближайшее время б/у авто в Украине могут существенно подорожать. Эксперты прогнозируют, что рост цен составит 25-30%. Об этом сообщает UBR.ua.

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Цены на б/у авто в Украине вырастут уже в начале 2022 года. Причина – рост спроса на секонд-хенд в Европе. Дефицит микрочипов привел к остановке автозаводов и нехватки новых машин. В этой ситуации часть европейских покупателей обратили свой взоры на вторичку.

[ + – ] б/у авто в Украине могут подорожать уже в начале 2022 года Фото: autocentre.ua

"В мире наблюдается дефицит новых автомобилей. Поэтому люди, которые привыкли покупать новые машины, не могут сейчас это сделать – тогда и начинается повышенный спрос на б/у автомобили", – сообщил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Если раньше европейцы мало покупали подержанные автомобили и значительная часть их отправлялась в Украину, то теперь пригнать б/у авто из Европы сложнее. Цены стали повышаться, причем особенно на машины возрастом до 5 лет – именно их чаще всего выбирают европейские автолюбители.

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По словам главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, пока нехватка подержанных машин в Украине не ощущается, ведь в нынешнем году их уже ввезли свыше 500 тысяч и на рынке еще есть остаток пригнанных авто. Однако уже в начале следующего года цены вырастут. А вот дефицит новых авто в Украине ощущается уже.

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