Названы самые популярные автомобили в мире: ТОП-10 за 2021 год

Пандемия коронавируса и дефицит микрочипов не стали препятствиями для роста продаж. Лидеры рынка остались неизменными.

Мировой авторынок в 2021 году вырос на 28%, несмотря на карантин и дефицит микрочипов. За первое полугодие продано 42 млн. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает аналитическая компания LMC Group.

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Страны-лидеры по продажам авто в нынешнем году остаются неизменными:

Китай – 12,169 млн. проданных авто США – 8,317 млн. Япония – 2,437 млн. Индия – 1,696 млн. Германия – 1,391 млн.

[ + – ] Toyota нарастила отрыв от конкурентов в 2021 году Фото: Toyota

Среди брендов мировым лидером остается Toyota, причем отрыв от преследователей увеличился. Второе место сохранил Volkswagen, а третье – Honda.

ТОП-10 самых популярных автобрендов в мире:

Toyota – 4,31 млн. авто Volkswagen – 2,59 млн. Honda – 2,22 млн. Ford – 1,95 млн. Hyundai – 1,81 млн. Nissan – 1,80 млн. Chevrolet – 1,38 млн. Kia – 1,36 млн. Mercedes-Benz – 1,07 млн. BMW – 1,01 млн.

[ + – ] Toyota Corolla - многолетний лидер на глобальном рынке Фото: Toyota

Среди моделей вот уже не один год на первом месте Toyota Corolla. Даже стремительный рост популярности кроссоверов и внедорожников (их сразу шесть в ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире) не помог подвинуть лидера.

Самые популярные автомобили в мире за 2021 год:

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Ford F-Series

Honda CR-V

Ram Pick-up

Toyota Yaris

Toyota Camry

Chevrolet Silverado

Volkswagen Tiguan

Honda Civic

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