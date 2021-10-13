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Названы самые популярные автомобили в мире: ТОП-10 за 2021 год

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Продажи новых авто, продажи автомобилей в мире, самые популярные авто в мире, самые популярные авто в 2021 году
Фото: NBC News | Мировой авторынок вырос почти на треть в 2021 году

Пандемия коронавируса и дефицит микрочипов не стали препятствиями для роста продаж. Лидеры рынка остались неизменными.

Мировой авторынок в 2021 году вырос на 28%, несмотря на карантин и дефицит микрочипов. За первое полугодие продано 42 млн. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает аналитическая компания LMC Group.

Страны-лидеры по продажам авто в нынешнем году остаются неизменными:

  1. Китай – 12,169 млн. проданных авто
  2. США – 8,317 млн.
  3. Япония – 2,437 млн.
  4. Индия – 1,696 млн.
  5. Германия – 1,391 млн.
Продажи новых авто, продажи автомобилей в мире, самые популярные авто в мире, самые популярные авто в 2021 году
Toyota нарастила отрыв от конкурентов в 2021 году
Фото: Toyota

Среди брендов мировым лидером остается Toyota, причем отрыв от преследователей увеличился. Второе место сохранил Volkswagen, а третье – Honda.

ТОП-10 самых популярных автобрендов в мире:

  1. Toyota – 4,31 млн. авто
  2. Volkswagen – 2,59 млн.
  3. Honda – 2,22 млн.
  4. Ford – 1,95 млн.
  5. Hyundai – 1,81 млн.
  6. Nissan – 1,80 млн.
  7. Chevrolet – 1,38 млн.
  8. Kia – 1,36 млн.
  9. Mercedes-Benz – 1,07 млн.
  10. BMW – 1,01 млн.
Продажи новых авто, продажи автомобилей в мире, самые популярные авто в мире, самые популярные авто в 2021 году
Toyota Corolla - многолетний лидер на глобальном рынке
Фото: Toyota

Среди моделей вот уже не один год на первом месте Toyota Corolla. Даже стремительный рост популярности кроссоверов и внедорожников (их сразу шесть в ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире) не помог подвинуть лидера.

Самые популярные автомобили в мире за 2021 год:

  • Toyota Corolla
  • Toyota RAV4
  • Ford F-Series
  • Honda CR-V
  • Ram Pick-up
  • Toyota Yaris
  • Toyota Camry
  • Chevrolet Silverado
  • Volkswagen Tiguan
  • Honda Civic
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