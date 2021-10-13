Названы самые популярные автомобили в мире: ТОП-10 за 2021 год
Пандемия коронавируса и дефицит микрочипов не стали препятствиями для роста продаж. Лидеры рынка остались неизменными.
Мировой авторынок в 2021 году вырос на 28%, несмотря на карантин и дефицит микрочипов. За первое полугодие продано 42 млн. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщает аналитическая компания LMC Group.
Страны-лидеры по продажам авто в нынешнем году остаются неизменными:
- Китай – 12,169 млн. проданных авто
- США – 8,317 млн.
- Япония – 2,437 млн.
- Индия – 1,696 млн.
- Германия – 1,391 млн.
Среди брендов мировым лидером остается Toyota, причем отрыв от преследователей увеличился. Второе место сохранил Volkswagen, а третье – Honda.
ТОП-10 самых популярных автобрендов в мире:
- Toyota – 4,31 млн. авто
- Volkswagen – 2,59 млн.
- Honda – 2,22 млн.
- Ford – 1,95 млн.
- Hyundai – 1,81 млн.
- Nissan – 1,80 млн.
- Chevrolet – 1,38 млн.
- Kia – 1,36 млн.
- Mercedes-Benz – 1,07 млн.
- BMW – 1,01 млн.
Среди моделей вот уже не один год на первом месте Toyota Corolla. Даже стремительный рост популярности кроссоверов и внедорожников (их сразу шесть в ТОП-10 самых продаваемых моделей в мире) не помог подвинуть лидера.
Самые популярные автомобили в мире за 2021 год:
- Toyota Corolla
- Toyota RAV4
- Ford F-Series
- Honda CR-V
- Ram Pick-up
- Toyota Yaris
- Toyota Camry
- Chevrolet Silverado
- Volkswagen Tiguan
- Honda Civic
Ранее Фокус рассказывал, что наиболее продаваемая модель в мире Toyota Corolla получила спортивную версию.
Также мы сообщали о самых популярных автомобилях в Украине за 2021 год. В тройке лидеров — исключительно кроссоверы.