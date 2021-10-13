Названі найпопулярніші автомобілі в світі: ТОП-10 за 2021 рік
Пандемія коронавірусу та дефіцит мікрочіпів не стали перешкодами для зростання продажів. Лідери ринку залишилися незмінними.
Світовий авторинок у 2021 році виріс на 28%, незважаючи на карантин і дефіцит мікрочіпів. За перше півріччя продано 42 млн нових легкових і легких комерційних автомобілів. Про це повідомляє аналітична компанія LMC Group.
Країни-лідери з продажу авто в нинішньому році залишаються незмінними:
- Китай — 12,169 млн проданих авто.
- США — 8,317 млн.
- Японія — 2,437 млн.
- Індія — 1,696 млн.
- Німеччина — 1,391 млн.
Серед брендів світовим лідером залишається Toyota, причому відрив від переслідувачів збільшився. Друге місце зберіг Volkswagen, а третє — Honda.
ТОП-10 найпопулярніших автобрендів у світі:
- Toyota — 4,31 млн авто.
- Volkswagen — 2,59 млн.
- Honda — 2,22 млн.
- Ford — 1,95 млн.
- Hyundai — 1,81 млн.
- Nissan — 1,80 млн.
- Chevrolet — 1,38 млн.
- Kia — 1,36 млн.
- Mercedes-Benz — 1,07 млн.
- BMW — 1,01 млн.
Серед моделей ось уже не один рік на першому місці Toyota Corolla. Навіть стрімкий ріст популярності кросоверів і позашляховиків (їх відразу шість в ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі) не допоміг посунути лідера.
Найпопулярніші автомобілі в світі за 2021 рік:
- Toyota Corolla;
- Toyota RAV4;
- Ford F-Series;
- Honda CR-V;
- Ram Pick-up;
- Toyota Yaris;
- Toyota Camry;
- Chevrolet Silverado;
- Volkswagen Tiguan;
- Honda Civic.
Раніше Фокус розповідав, що найбільш продавана модель у світі Toyota Corolla отримала спортивну версію.
Також ми повідомляли про найпопулярніші автомобілі в Україні за 2021 рік. У трійці лідерів — виключно кросовери.