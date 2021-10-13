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Названі найпопулярніші автомобілі в світі: ТОП-10 за 2021 рік

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Продажі нових авто, продажі автомобілів в світі, найпопулярніші авто в світі, найпопулярніші авто в 2021 році
Фото: NBC News | Світовий авторинок виріс майже на третину в 2021 році

Пандемія коронавірусу та дефіцит мікрочіпів не стали перешкодами для зростання продажів. Лідери ринку залишилися незмінними.

Світовий авторинок у 2021 році виріс на 28%, незважаючи на карантин і дефіцит мікрочіпів. За перше півріччя продано 42 млн нових легкових і легких комерційних автомобілів. Про це повідомляє аналітична компанія LMC Group.

Країни-лідери з продажу авто в нинішньому році залишаються незмінними:

  1. Китай — 12,169 млн проданих авто.
  2. США — 8,317 млн.
  3. Японія — 2,437 млн.
  4. Індія — 1,696 млн.
  5. Німеччина — 1,391 млн.
Продажі нових авто, продажі автомобілів в світі, найпопулярніші авто в світі, найпопулярніші авто в 2021 році
Toyota наростила відрив від конкурентів у 2021 році
Фото: Toyota

Серед брендів світовим лідером залишається Toyota, причому відрив від переслідувачів збільшився. Друге місце зберіг Volkswagen, а третє — Honda.

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів у світі:

  1. Toyota — 4,31 млн авто.
  2. Volkswagen — 2,59 млн.
  3. Honda — 2,22 млн.
  4. Ford — 1,95 млн.
  5. Hyundai — 1,81 млн.
  6. Nissan — 1,80 млн.
  7. Chevrolet — 1,38 млн.
  8. Kia — 1,36 млн.
  9. Mercedes-Benz — 1,07 млн.
  10. BMW — 1,01 млн.
Продажі нових авто, продажі автомобілів в світі, найпопулярніші авто в світі, найпопулярніші авто в 2021 році
Toyota Corolla — багаторічний лідер на глобальному ринку
Фото: Toyota

Серед моделей ось уже не один рік на першому місці Toyota Corolla. Навіть стрімкий ріст популярності кросоверів і позашляховиків (їх відразу шість в ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі) не допоміг посунути лідера.

Найпопулярніші автомобілі в світі за 2021 рік:

  • Toyota Corolla;
  • Toyota RAV4;
  • Ford F-Series;
  • Honda CR-V;
  • Ram Pick-up;
  • Toyota Yaris;
  • Toyota Camry;
  • Chevrolet Silverado;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Honda Civic.
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