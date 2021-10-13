Названі найпопулярніші автомобілі в світі: ТОП-10 за 2021 рік

Пандемія коронавірусу та дефіцит мікрочіпів не стали перешкодами для зростання продажів. Лідери ринку залишилися незмінними.

Світовий авторинок у 2021 році виріс на 28%, незважаючи на карантин і дефіцит мікрочіпів. За перше півріччя продано 42 млн нових легкових і легких комерційних автомобілів. Про це повідомляє аналітична компанія LMC Group.

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Країни-лідери з продажу авто в нинішньому році залишаються незмінними:

Китай — 12,169 млн проданих авто. США — 8,317 млн. Японія — 2,437 млн. Індія — 1,696 млн. Німеччина — 1,391 млн.

[ + – ] Toyota наростила відрив від конкурентів у 2021 році Фото: Toyota

Серед брендів світовим лідером залишається Toyota, причому відрив від переслідувачів збільшився. Друге місце зберіг Volkswagen, а третє — Honda.

ТОП-10 найпопулярніших автобрендів у світі:

Toyota — 4,31 млн авто. Volkswagen — 2,59 млн. Honda — 2,22 млн. Ford — 1,95 млн. Hyundai — 1,81 млн. Nissan — 1,80 млн. Chevrolet — 1,38 млн. Kia — 1,36 млн. Mercedes-Benz — 1,07 млн. BMW — 1,01 млн.

[ + – ] Toyota Corolla — багаторічний лідер на глобальному ринку Фото: Toyota

Серед моделей ось уже не один рік на першому місці Toyota Corolla. Навіть стрімкий ріст популярності кросоверів і позашляховиків (їх відразу шість в ТОП-10 найбільш продаваних моделей у світі) не допоміг посунути лідера.

Найпопулярніші автомобілі в світі за 2021 рік:

Toyota Corolla;

Toyota RAV4;

Ford F-Series;

Honda CR-V;

Ram Pick-up;

Toyota Yaris;

Toyota Camry;

Chevrolet Silverado;

Volkswagen Tiguan;

Honda Civic.

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