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Розкуповують як гарячі пиріжки: 11 найпопулярніших електромобілів в Україні

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Продажі електромобілів в Україні, електромобілі в Україні, нові електромобілі, б/у електромобілі
Фото: Nissan | Nissan Leaf лідирує в новому та старому сегментах

Якщо раніше понад 90% електромобілів в Україні були уживаними, то тепер почав рости попит і на нові авто.

За вересень українці поставили на облік 893 електромобілі й це відразу на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У цілому, українці придбали 748 старих електрокарів і 145 — нових. Вересневий показник у сегменті нових електромобілів є рекордним, адже традиційно українці вважають за краще секонд-хенд. Для порівняння: у вересні 2020 року придбали тільки 58 нових електромобілів — майже втричі менше.

Продажі електромобілів в Україні, електромобілі в Україні, нові електромобілі, б/у електромобілі
Продажі електромобілів в Україні за вересень зросли на 30%
Фото: CNN

Названі й найпопулярніші електромобілі в Україні. Як у новому, так і в старому сегменті лідирує Nissan Leaf.

Найпопулярніші нові електрокари за вересень:

  1. Nissan Leaf — 28 проданих авто.
  2. Hyundai Ioniq — 12.
  3. Nissan e-Sylphy — 11.
  4. JAC iEVS4 / Porsche Taycan — 10.
  5. BMW i3 / Mercedes-Benz EQC — 9.
Продажі електромобілів в Україні, електромобілі в Україні, нові електромобілі, б/у електромобілі
Більшість електрокарів в Україні — старі, але їхня частка зменшується
Фото: Nissan

ТОП-5 найпопулярніших б/у електромобілів в Україні:

  1. Nissan Leaf — 174 проданих авто.
  2. Tesla Model 3 — 95.
  3. Renault Zoe — 48.
  4. Volkswagen e-Golf — 39.
  5. Chevrolet Bolt — 37.
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Усього з початку року українці купили 6,1 тис. електромобілів. Це на 7% більше, ніж роком раніше. Частка нових електрокарів за рік зросла з 8% до 12%.

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