Розкуповують як гарячі пиріжки: 11 найпопулярніших електромобілів в Україні
Якщо раніше понад 90% електромобілів в Україні були уживаними, то тепер почав рости попит і на нові авто.
За вересень українці поставили на облік 893 електромобілі й це відразу на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
У цілому, українці придбали 748 старих електрокарів і 145 — нових. Вересневий показник у сегменті нових електромобілів є рекордним, адже традиційно українці вважають за краще секонд-хенд. Для порівняння: у вересні 2020 року придбали тільки 58 нових електромобілів — майже втричі менше.
Названі й найпопулярніші електромобілі в Україні. Як у новому, так і в старому сегменті лідирує Nissan Leaf.
Найпопулярніші нові електрокари за вересень:
- Nissan Leaf — 28 проданих авто.
- Hyundai Ioniq — 12.
- Nissan e-Sylphy — 11.
- JAC iEVS4 / Porsche Taycan — 10.
- BMW i3 / Mercedes-Benz EQC — 9.
ТОП-5 найпопулярніших б/у електромобілів в Україні:
- Nissan Leaf — 174 проданих авто.
- Tesla Model 3 — 95.
- Renault Zoe — 48.
- Volkswagen e-Golf — 39.
- Chevrolet Bolt — 37.
Усього з початку року українці купили 6,1 тис. електромобілів. Це на 7% більше, ніж роком раніше. Частка нових електрокарів за рік зросла з 8% до 12%.
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