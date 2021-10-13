Розкуповують як гарячі пиріжки: 11 найпопулярніших електромобілів в Україні

Якщо раніше понад 90% електромобілів в Україні були уживаними, то тепер почав рости попит і на нові авто.

За вересень українці поставили на облік 893 електромобілі й це відразу на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У цілому, українці придбали 748 старих електрокарів і 145 — нових. Вересневий показник у сегменті нових електромобілів є рекордним, адже традиційно українці вважають за краще секонд-хенд. Для порівняння: у вересні 2020 року придбали тільки 58 нових електромобілів — майже втричі менше.

[ + – ] Продажі електромобілів в Україні за вересень зросли на 30% Фото: CNN

Названі й найпопулярніші електромобілі в Україні. Як у новому, так і в старому сегменті лідирує Nissan Leaf.

Найпопулярніші нові електрокари за вересень:

Nissan Leaf — 28 проданих авто. Hyundai Ioniq — 12. Nissan e-Sylphy — 11. JAC iEVS4 / Porsche Taycan — 10. BMW i3 / Mercedes-Benz EQC — 9.

[ + – ] Більшість електрокарів в Україні — старі, але їхня частка зменшується Фото: Nissan

ТОП-5 найпопулярніших б/у електромобілів в Україні:

Nissan Leaf — 174 проданих авто. Tesla Model 3 — 95. Renault Zoe — 48. Volkswagen e-Golf — 39. Chevrolet Bolt — 37.

Важливо

Перевірка безпеки: електромобілі Tesla і Volkswagen зіштовхнули лоб в лоб (відео)

Усього з початку року українці купили 6,1 тис. електромобілів. Це на 7% більше, ніж роком раніше. Частка нових електрокарів за рік зросла з 8% до 12%.

Раніше Фокус розповідав про найбільш продавані авто в Україні за 2021 рік. Найбільшим попитом користуються кросовери.