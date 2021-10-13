Раскупают как горячие пирожки: 11 самых популярных электромобилей в Украине

Если раньше более 90% электромобилей в Украине были подержанными, то теперь начал расти спрос и на новые авто.

За сентябрь украинцы поставили на учет 893 электромобиля и это сразу на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

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В общей сложности, украинцы приобрели 748 подержанных электрокаров и 145 – новых. Сентябрьский показатель в сегменте новых электромобилей является рекордным, ведь традиционно украинцы предпочитают секонд-хенд. Для сравнения: в сентябре 2020 года приобрели только 58 новых электромобилей – почти в три раза меньше.

[ + – ] Продажи электромобилей в Украине за сентябрь выросли на 30% Фото: CNN

Названы и самые популярные электромобили в Украине. Как в новом, так и в подержанном сегменте лидирует Nissan Leaf.

Самые популярные новые электрокары за сентябрь:

Nissan Leaf – 28 проданных авто Hyundai Ioniq – 12 Nissan e-Sylphy – 11 JAC iEVS4 / Porsche Taycan – 10 BMW i3 / Mercedes-Benz EQC – 9

[ + – ] Большинство электрокаров в Украине - подержанные, но их доля уменьшается Фото: Nissan

ТОП-5 самых популярных б/у электромобилей в Украине:

Nissan Leaf – 174 проданных авто Tesla Model 3 – 95 Renault Zoe – 48 Volkswagen e-Golf – 39 Chevrolet Bolt – 37

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Всего с начала года украинцы купили 6,1 тыс. электромобилей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Доля новых электрокаров за год выросла с 8% до 12%.

Ранее Фокус рассказывал о самых продаваемых авто в Украине за 2021 год. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.