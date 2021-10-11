ТОП-5 самых популярных авто в Украине в 2021 году
Продажи новых авто в нынешнем году выросли на 27%. Три четверти из них – кроссоверы и внедорожники.
С начала года украинцы приобрели свыше 75 тыс. новых легковых автомобилей на сумму 2,4 млрд. долларов. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда было реализовано 59 тыс. авто. Об этом сообщает сайт RST.
Около 75% всех проданных авто – кроссоверы и внедорожники. Средняя стоимость нового автомобиля в Украине – 32 тыс. долларов, то есть спрос на бюджетные модели не столь высокий, как на авто среднего класса.
Названы и самые популярные автомобили в Украине за 2021 год. Лидером является кроссовер Toyota RAV4. Вообще, Toyota – наиболее популярный бренд в нынешнем году: уже продано около 11 тыс. японских авто.
ТОП-5 самых популярных авто в Украине в 2021 году:
- Toyota RAV4 (4766 шт.)
- Kia Sportage (4737 шт.)
- Renault Duster (3947 шт.)
- Renault Sandero (2610 шт.)
- Renault Logan (2048 шт.)
Кроме того, сообщается, что в сегменте luxury продано 23 автомобиля. Среди них:
- 6 Rolls Royce Cullinan (стоимостью от 487 604 долларов)
- 15 Bentley Continental GT (от $281 761)
- 2 Aston Martin DB11 (от $277 673)
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине отмечен стремительный рост рынка б/у авто. Их продают в пять раз больше, чем новых машин.