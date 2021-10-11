Стильно и недорого: General Motors готовят электрический кабриолет за $6000

Электрокар Wuling Hongguang Mini EV Cabrio начнут продавать с 2022 года. Работают над ним специалисты General Motors.

Самый популярный в мире электромобиль Wuling Hongguang Mini EV получит версию в кузове кабриолет. Прототипы модели заметили на тестах в камуфляже. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Прототипы кабриолета проходят испытания Фото: autohome.com.cn

Ранее кабриолет Wuling Hongguang Mini EV показали в качестве концепт-кара весной на автосалоне в Шанхае. Изначально руководство концернов General Motors и SAIC (они являются совладельцами Wuling) не планировало запускать авто в серию, однако интерес публики к кабриолету заставил их изменить свое мнение. Продажи должны стартовать в 2022 году по цене около 6000 долларов.

[ + – ] От задних сидений пришлось отказаться Фото: autohome.com.cn

Wuling Hongguang Mini EV Cabrio несколько отличается от хэтчбека дизайном и получит мягкую складывающуюся крышу. От второго ряда сидений пришлось отказаться. Силовая установка очевидно останется без изменений: кабриолет получит 27-сильный мотор, а его запас хода составит около 170 км.

Позже также возможно появление более мощного 41-сильного варианта с увеличенной батареей, способного проехать 300 км без подзарядки. У хэтчбека он уже есть.

[ + – ] Wuling Hongguang Mini EV станет самым доступным кабриолетом в мире Фото: autohome.com.cn

Напомним, что Wuling Hongguang Mini EV стал самым популярным электромобилем в мире. По продажам в 2021 году миниатюрный ситикар обогнал многолетнего лидера Tesla Model 3. При этом, модель пока продается преимущественно в Китае и только-только выходит на международный рынок – ее производство стартует в Латвии.

Также Фокус сообщал, что в линейке Wuling появился еще более доступный электрокар. Его оценили в $3000.