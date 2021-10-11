Стильно та недорого: General Motors готують електричний кабріолет за $6000
Електрокар Wuling Hongguang Mini EV Cabrio почнуть продавати з 2022 року. Працюють над ним фахівці General Motors.
Найпопулярніший у світі електромобіль Wuling Hongguang Mini EV отримає версію в кузові кабріолет. Прототипи моделі помітили на тестах у камуфляжі. Про це повідомляє сайт Autohome.
Раніше кабріолет Wuling Hongguang Mini EV показали як концепткар навесні на автосалоні в Шанхаї. Спочатку керівництво концернів General Motors і SAIC (вони є співвласниками Wuling) не планувало запускати авто в серію, проте інтерес публіки до кабріолета змусив їх змінити свою думку. Продажі повинні стартувати в 2022 році за ціною близько 6000 доларів.
Wuling Hongguang Mini EV Cabrio дещо відрізняється від гетчбека дизайном і отримає м'який дах. Від другого ряду сидінь довелося відмовитися. Силова установка очевидно залишиться без змін: кабріолет отримає 27-сильний мотор, а його запас ходу складе близько 170 км.
Пізніше також можлива поява потужнішого 41-сильного варіанту зі збільшеною батареєю, здатного проїхати 300 км без підзарядки. У гетчбека він вже є.
Нагадаємо, що Wuling Hongguang Mini EV став найпопулярнішим електромобілем у світі. З продажу у 2021 році мініатюрний сітікар обігнав багаторічного лідера Tesla Model 3. При цьому модель поки продається переважно в Китаї і тільки-тільки виходить на міжнародний ринок — її виробництво стартує в Латвії.
Також Фокус повідомляв, що в лінійці Wuling з'явився ще доступніший електрокар. Його оцінили в $3000.