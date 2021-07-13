Найбільш продаваний електромобіль у Китаї є вигідним, навіть не приносячи прибутку (відео)

Електрохетчбек Hong Guang MINI EV дозволяє компаніям-партнерам GM і Wuling заробляти за рахунок тиражу і "зелених кредитів" від уряду.

Найбільш продаваним електромобілем у Китаї за підсумками першої половини 2021 року став компактний міський хетчбек Hong Guang MINI EV, який виготовляється корпорацією General Motors і її китайським партнером Wuling. За деякими прогнозами, у цьому році автовиробник може продати до 400 000 примірників цієї машини.

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Одна з головних переваг моделі — дуже доступна ціна. У роздріб Hong Guang MINI EV коштує близько 4000 доларів. Демократичний цінник майже не залишає місця для маржі автовиробника. За повідомленнями китайської преси, GM і Wuling на кожному проданому примірнику отримують прибуток у розмірі 89 юанів, або приблизно 14 доларів.

На електрокарі все одно вигідно заробляти — за рахунок значного обсягу продажів. Якщо в цьому році GM і Wuling вдасться продати 400 тисяч примірників, партнери отримають близько 5,5 млн доларів прибутку.

Що ще більш важливо, GM запозичує в Tesla важливий прийом. Цілком може бути, що будь-який прибуток, який GM і Wuling отримують від продажу Hong Guang MINI EV — це просто приємний бонус, а головний засіб заробітку полягає в іншому. На китайському ринку функціонує система "зелених кредитів", яка повинна мотивувати автовиробників робити більш екологічний транспорт: або шляхом підвищення ефективності звичайних автомобілів, або за рахунок випуску гібридів і повноцінних електрокарів. Виробники електромобілів опиняються в більш вигідному становищі і навіть можуть продавати свої "зайві" квоти менш екологічним компаніям.

Кожен такий "кредит" оцінений у близько 3000 юанів (462 долари), а кожен Hong Guang MINI EV приносить два позитивних бали GM і Wuling, тому, можливо, цінність маленького електромобіля для обох компаній не така вже й мала.

Представлений влітку минулого року Hong Guang MINI EV оснащений електродвигуном потужністю 13 кВт і батареєю на 9,2 кВт • год або 13,8 кВт • год. З меншою батареєю він здатний проїхати без підзарядки 120 км, а з більшою — до 170 км. Максимальна швидкість малюка становить 100 км/год.

Як повідомлялося раніше, німецький електромобіль модульної конструкції XBUS оцінили у 18 000 євро. Машина має варіанти автобуса, пікапа і кемпера, а приводиться в рух 20-сильною силовою установкою.

Також Фокус писав, що незвичайний електрокар McMurtry Spеirling здатний розігнатися до 300 км/год менш, ніж за 9 секунд. На жаль, дата старту виробництва і ціна ураганної машини поки тримається в секреті.