Бетмобіль у мініатюрі: британці показали незвичайний електрокар з ураганною динамікою (відео)

У McMurtry Spеirling іграшкові пропорції, але більш ніж серйозний характер: максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Електромобіль з назвою McMurtry Spеirling представили на фестивалі швидкості в Гудвуді. Незважаючи на мініатюрність та скромні, навіть дитячі габарити, машина відрізняється відмінною динамікою і передовими технічними рішеннями.

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Так, в основі прототипу — просторова рама з вуглеволокна, в яку інтегрована тягова батарея. Зовнішній обвіс, як і прораховані мʼяті зони також виготовлені з карбону. Підвіска всіх коліс відрізняється наявністю електрорегулювань жорсткості, за 19-дюймовими колесами ледь вмістилися карбон-керамічні гальма.

Електромобіль приводиться в рух силовою установкою McMurtry E-axle, яка встановлена на задній осі. Про потужність електромотора конструктори не повідомляють. Але заявлена динаміка розгону — менше 9 секунд до 300 км/год, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Але цікавіше інше — в бойовому режимі по треку машина здатна проїжджати майже 60 хвилин, що еквівалентно 563 км їзди по дорогах загального користування. Такі результати гарантує тягова батарея ємністю 60 кВт•год. Щоб максимально швидко повертатися в повній бойовій готовності на трасу, батарея підтримує зарядку з максимальною потужністю до 600 кВт.

Система активного граунд-ефекту в поєднанні з низьким центром ваги забезпечують відмінну керованість. Уже з невеликої швидкості на машину діє притискна сила в еквіваленті 500 кг. Показові заїзди на трасі в Гудвуді розробники спорткара довірили девʼятиразовому призеру Ле-Мана Дереку Беллу.

Про серійне виробництво і масові продажі в компанії McMurtry поки не говорять. Як свої першочергові завдання описують встановлення декількох світових рекордів на свій новий продукт, а також випробування всіх нових систем — від швидкої зарядки до роботи активного граунд-ефекту в різних режимах.

Раніше Фокус повідомляв, що на Фестивалі швидкості в Гудвуді показали модульний повнопривідний електромобіль XBUS. Він має кілька надбудов і може перетворюватися як на вантажний фургон, так і на кемпер для подорожей.

Раніше також повідомлялося, що Great Wall запатентував у Європі два електромобілі, які своїм дизайном повторюють класичний Beetle. У Volkswagen обіцяють захищати свої права в суді.