Бэтмобиль в миниатюре: британцы показали необычный электрокар с ураганной динамикой (видео)

У McMurtry Spеirling игрушечные пропорции, но более чем серьезный характер: максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Электромобиль с названием McMurtry Spеirling представили на фестивале скорости в Гудвуде. Несмотря миниатюрность а скромные, даже детские габариты, машина отличается отличной динамикой и передовыми техническими решениями.

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Так, в основе прототипа — пространственная рама из углеволокна, в которую интегрирована тяговая батарея. Внешний обвес, как и просчитанные сминаемые зоны также выполнены из карбона. Многорычажная подвеска всех колес отличается наличием электрорегулировок жесткости, за 19-дюймовыми колесами едва уместились карбон-керамические тормоза.

Электромобиль приводится в движение силовой установкой McMurtry E-axle, которая установлена на задней оси. О мощности электромотора конструкторы не сообщают. Но заявленная динамика разгона — менее 9 секунд до 300 км/ч, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Но больше интересно другое — в боевом режиме по треку машина способна проезжать около 60 минут, что эквивалентно 563 км езды по дорогам общего пользования. Такие результаты гарантирует тяговая батарея емкостью 60 кВт•ч. Чтобы максимально быстро возвращаться в полной боевой готовности на трассу, батарея поддерживает зарядку с максимальной мощностью до 600 кВт.

Система активного граунд-эффекта в сочетании с низким центром тяжести обеспечивают отличную управляемость. Уже с небольшой скорости на машину действует прижимная сила в эквиваленте 500 кг. Показательные заезды по трассе в Гудвуде разработчики спорткара доверили девятикратному призеру Ле-Мана Дереку Беллу.

О серийном производстве и массовых продажах в компании McMurtry пока не говорят. В качестве своих первоочередных задач обрисовывают установку нескольких мировых рекордов на своем новом продукте, а также испытание всех новых систем — от быстрой зарядки до работы активного граунд-эффекта в разных режимах.

Ранее Фокус сообщал, что на Фестивале скорости в Гудвуде показали модульный полноприводный электромобиль XBUS. Он имеет несколько надстроек и может превращаться как в грузовой фургон, так и в кемпер для путешествий.

Ранее также сообщалось, что Great Wall запатентовал в Европе два электромобиля, которые своим дизайном повторяют классический Beetle. В Volkswagen обещают защищать свои права в суде.