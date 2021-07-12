Автобус, пикап и кемпер: Немцы выводят на рынок доступный модульный электромобиль (видео)

Немецкий стартап Electric Brands представил компактный электрический внедорожник XBUS.

Почти год назад немецкая компания Electric Brands представила концепцию своего нового продукта. Теперь мы можем взглянуть, как серийный XBUS выглядит живьем. Продажи новинки должны стартовать в 2022 году.

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Легкий электромобиль с кузовом модульной конструкции имеет размеры 3640/1600/1940 мм, вес менее 600 кг в базовой версии и во многих странах Европы позиционируется как квадроцикл. Таким образом, полезная нагрузка XBUS ограничена 450-600 кг. Однако благодаря электрическому силовому агрегату и квадратной форме он может вместить до четырех пассажиров и их багаж.

Главная особенность XBUS — 10 модульных взаимозаменяемых кузовов, превращающих его в пассажирский фургон, грузовой фургон, пикап, бортовой автомобиль, кабриолет, кемпер и пр. Кемперная модификация имеет панорамную крышу и опционально оснащается двухспальной кроватью. Все версии также доступны в исполнении для бездорожья с вездеходными шинами и увеличенным дорожным просветом в сочетании с полным приводом.

Продуманный дизайн позволяет легко устанавливать различные типы кузовных панелей сзади, сохраняя при этом симпатичную мордашку с парой круглых светодиодных фар. Внутри приборная панель столь же минималистична.

Базовая версия XBUS имеет батарею емкостью 10 кВт•ч с запас хода до 200 км. Если покупателю этого недостаточно, можно установить дополнительную батарею на 30 кВтч, которая увеличит запас хода до впечатляющих 600 км. Четыре мотор-редуктора превращают электромобиль во внедорожник с постоянным полным приводом. Они суммарно выдают 20 л.с. непрерывной мощности и максимальную мощность 75 л.с. в пиковых режимах. Несмотря на вес менее 600 кг. Цены в Германии на новинку стартуют с отметки в 18 070 евро за самый дешевый коммерческий вариант и достигают 32 370 евро за внедорожный кемпер.

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