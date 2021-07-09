Зарядка от солнца и пробег 710 км: необычный электромобиль Lightyear One идет в серию (видео)

Электромобиль подготовлен к серийному производству нидерландским стартапом Lightyear.

Компания Lightyear уже длительное время занимается исследованиями солнечных панелей и созданием автомобилей с солнечными элементами. Наконец-то эти исследования материализуются: электромобиль их собственной разработки Lightyear One поступит в продажу в 2022 году. Еще спустя два года продукт должен получить статус массового.

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Успехи, которые нидерландская машина демонстрирует во время испытаний, впечатляют. На гоночном треке в Германии прототип электромобиля смог преодолеть 709,7 км на одном заряде батареи, емкость которой составляет 60 кВт•ч. Средняя скорость Lightyear во время заезда составила 85 км/ч. Машина пребывала в движении около девяти часов.

Конструкторы опытного электрокара гордятся тем, что при равномерной езде по трассе новинка потребляет 85 Вт•ч/км, что на 50% меньше среднестатистического современного серийного электромобиля. А что же солнечные панели? Ими покрыты крыша и капот Lightyear. В солнечный день машина может "впитать" энергии, которой хватит на 70-72 км. Если день облачный, то полученной энергии должно быть достаточно как минимум для 35-40 км пробега.

Полноприводная машина будет иметь запас хода в 725 км по циклу WLTP. Этот 5-метровый лифтбек имеет просторный пятиместный салон и достаточно вместительный багажник на 780 литров в походном положении, или 1701 литр со сложенным задним рядом. На сайте компании указано, что первая партия машин составит 946 экземпляров. Уже сегодня можно оставить предоплату и зарезервировать для себя необычный электромобиль.

Правда, массовым этот электрокар, вопреки желанию создателей, вряд ли станет. Ведь цена Lightyear One составляет ни много ни мало 150 тысяч евро.

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