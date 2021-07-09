Зарядка від сонця і пробіг 710 км: незвичайний електромобіль Lightyear One проходить у серію (відео)

Електромобіль підготовлений до серійного виробництва нідерландським стартапом Lightyear.

Компанія Lightyear уже тривалий час займається дослідженнями сонячних панелей і створенням автомобілів із сонячними елементами. Нарешті ці дослідження матеріалізуються: електромобіль їхньої власної розробки Lightyear One надійде в продаж у 2022 році. Ще через два роки продукт повинен отримати статус масового.

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Успіхи, які нідерландська машина демонструє під час випробувань, вражають. На треку перегонів у Німеччині прототип електромобіля зміг подолати 709,7 км на одному заряді батареї, ємність якої становить 60 кВт • год. Середня швидкість Lightyear під час заїзду становила 85 км/год. Машина перебувала в русі близько девʼяти години.

Конструктори досвідченого електрокара пишаються тим, що при рівномірній їзді по трасі новинка споживає 85 Вт • год/км, що на 50% менше середньостатистичного сучасного серійного електромобіля. А що ж сонячні панелі? Ними покриті дах і капот Lightyear. У сонячний день машина може "увібрати" енергії, якої вистачить на 70-72 км. Якщо день хмарний, то отриманої енергії повинно бути достатньо як мінімум для 35-40 км пробігу.

Повнопривідна машина матиме запас ходу в 725 км по циклу WLTP. Цей 5-метровий ліфтбек має просторий пʼятимісний салон і досить місткий багажник на 780 літрів у похідному положенні, або 1 701 літр зі складеним заднім рядом. На сайті компанії вказано, що перша партія машин становитиме 946 примірників. Уже сьогодні можна залишити передоплату і зарезервувати для себе незвичайний електромобіль.

Правда, масовим цей електрокар, всупереч бажанню творців, навряд чи стане. Адже ціна Lightyear One становить не багато, не мало 150 тисяч євро.

Раніше Фокус повідомляв, що довгоочікуваний пікап Tesla Cybertruck отримає задню поворотну вісь. Також у ролі опції машину оснастять сонячною панеллю, яку розмістять на даху.

Також ми розповідали, що в Україні стартував прийом замовлень на Hyundai Ioniq 5. Електрокар буде продаватися двома батареями різної ємності, а ціни стартують з 1,348 млн грн.