Ще одна фішка. Довгоочікуваний Tesla Cybertruck отримає повнокероване шасі

У Tesla Cybertruck усі колеса будуть поворотними. Але навіщо?

Новий електромобіль Tesla Cybertruck усі вже зачекалися, багато хто навіть вніс передоплату в 100 доларів і встиг про неї забути. Але зʼявилася нова інформація про технічні подробиці моделі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ілон Маск у себе у Twitter повідомив, що дизайн Cybertruck буде "майже точно" таким же, як у концепту 2019 року, а крім того машина отримає повнокероване шасі з поворотною задньою віссю. Наразі системи управління задніми колесами переживають період відродження після того, як у 1980-х роках їх вперше використали на своїх моделях Honda і Mazda. Кермове управління задніми колесами має бути особливо корисним для такої великої машини як Tesla Cybertruck, оскільки це поліпшить маневреність, а також має допомогти в підкоренні бездоріжжя.

Tesla Cybertruck усе-таки не буде єдиним повністю електричним пікапом з керованими задніми колесами. Недавно представлений електричний позашляховик GMC Hummer EV також може управляти задніми колесами, що дозволило автовиробникові розробити інтригувальну функцію "крабової прогулянки", коли колеса обох осей дивляться в одну сторону. Точно так само Rivian R1T зможе використовувати свої чотири електродвигуни для виконання крутих поворотів.

Раніше повідомлялося, що Tesla Cybertruck отримає кілька варіантів силових установок, які дозволять пікапу розганятися від 0 до 100 км/год за 2,9-6,5 секунд, а запас ходу становитиме 400-800 км. Покупці зможуть замовити одно-, дво- і навіть тримоторний варіант пікапа.

Згідно з повідомленнями, Tesla забезпечила понад 1 мільйон бронювань Cybertruck з моменту початку прийому замовлень у листопаді 2019 року. Але на сьогодні ще невідомо, скільки з них приведе до втілених у металі повністю передоплачених екземплярів.

[ + – ] Tesla Cybertruck під час поїздки по Нью-Йорку навесні цього року

Як повідомляв раніше Фокус, Tesla анонсувала старт виробництва пікапа в кінці 2021 року. За словами представників компанії, підприємство вже має підтверджені замовлення на 3-4 роки вперед.

У травні цього року також один з передсерійних прототипів електричного пікапа був помічений у ході нічної поїздки по Нью-Йорку. Шестимісний автомобіль нечасто зʼявляється на публіці, тому кожна публічна демонстрація новинки — відмінний привід вивчити незвичайну машину.