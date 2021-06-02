Производитель Foxconn анонсировал создание "аккумулятора будущего"

Разработчики решили сделать ставку на аккумуляторы с твердым электролитом.

Автопроизводители считают, что развитие аккумуляторных технологий является важным фактором, способствующим наращиванию производственных мощностей. Автоконцерны Европы, Северной Америки, Японии, Кореи и Китая активно участвуют в исследованиях и разработках новых технологий, которые в будущем смогут обеспечить создание надежных и экологически чистых моделей. Однако тайваньские производители аккумуляторов диктуют правила на рынке, потому как не опираются на известные бренды и богатые природные ресурсы.

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"К чему это приведет?", — задаются вопросом журналисты издания digitimes.com.

Ставка на аккумуляторы с высокой плотностью энергии

Большая часть тайваньских поставщиков собирает модули аккумуляторов для тайваньской индустрии ИКТ. Например, Simplo, Dynapack и Celxpert создают батареи для бытовой электроники, а также смарт-гаджетов. Но в последние годы они начали заниматься аккумуляторами и для электромобилей.

Помимо компаний-сборщиков модулей, Тайвань располагает поставщиками анодных и катодных материалов, включая CoreMax, Mechema, Aleees, E-One Moli и Formosa Lithium Iron Oxide Corporation (анодные материалы), а также China Steel Chemical и Chang Chun Group (катодные материалы). Эти поставщики предоставляют материалы компаниям-клиентам, производящим батареи на основе различных технологий, но в основном тем, кто специализируется на тройных литий-ионных батареях и литий-железо-фосфатных батареях (LFP).

Растущая популярность таких марок, как Tesla, спровоцировала волну спроса на тройные литий-ионные батареи, но и LFP-аккумуляторы тоже остаются в фаворе. Та же Tesla использует их в своих авто, ориентированных на китайский рынок.

Сегодня ведущие игроки рынка делают ставку на аккумуляторы с более высокой плотностью энергии, быстрой зарядкой, меньшим весом. При этом они ищут пути для удешевления продукта. Если им удастся добиться желаемого, то вряд ли литий-ионные батареи и батареи LFP смогут сохранить свои лидирующие позиции на глобальном рынке.

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Твердотельные аккумуляторы появятся в 2024 году

Прошло около 30 лет с момента появления на рынке первой в мире литий-ионной батареи. Опыт показывает, что примерно каждые 30 лет в аккумуляторной промышленности появляются новые технологии. Таким образом, как новички на рынке, так и ветераны отрасли внимательно следят за разработками батарей следующего поколения.

Большинство производителей возлагают большие надежды на твердотельные батареи, которые заменят литий-ионные. В твердотельных используется твердый электролит вместо жидкого, что значительно снижает риски коротких замыканий и несчастных случаев. За счет упаковки анода и катода повышенной мощности, твердотельные аккумуляторы также обеспечивают более высокую плотность энергии, что позволяет им превосходить тройные литий-ионные батареи с точки зрения времени зарядки, рабочей температуры и долговечности элементов.

Учитывая многочисленные преимущества твердотельных аккумуляторов, Toyota, Volkswagen, Nissan и GM активно участвуют в разработке твердотельных аккумуляторов.

Недавно производитель Foxconn официально заявил о том, что планирует начать активное тестирование прототипов твердотельных аккумуляторов к концу 2021 года. А уже в 2024 году сможет поставить их производство на поток.

ProLogium, еще один тайваньский разработчик, уже совместно с китайскими компаниями FAW Group, Enovate Motors, NIO и Aiways активно исследует то же самое направление.

Некоторые производители считают, что Тайваню, которому не хватает природных ресурсов, уже поздно инвестировать в разработку литий-ионных аккумуляторов, и что ему следует укрепить свое присутствие в секторе электротранспорта за счет разработки аккумуляторов следующего поколения.

Будет сложно догнать или конкурировать с международными производителями, которые давно занимаются разработкой литий-ионных аккумуляторов, если Тайвань только сейчас начнет создавать свой собственный портфель патентов, так сказать, с нуля. Тайвань также должен искать поддержки у международных производителей, чтобы наладить совместные разработки. Используя накопленный Тайванем опыт и технологическую мощь в секторе ИКТ, чтобы помочь расширить область применения твердотельных аккумуляторов, тайваньские поставщики аккумуляторов все еще имеют шанс закрепиться на рынке.

Comparison of different EV batteries Battery type Energy density (Wh/kg) Power density (W/kg) Safety Longevity (Cycles) Costs (US$/kWh) Ternary 230~260 Medium Medium 1,000 Low LTO 80~100 High High 8,000 High LFP 150~170 High High 2,000 Low Resin solid state 300~320 Medium High 1,500 Low Lithium-metal 350~400 Low Low <300 Medium

Источник: ITRI, апрель 2021 г.

Ранее мы сообщали о том, что ученые создали аккумулятор из графена, который заряжается в 60 раз быстрее обычного. Такая батарейка более безопасна для экологии и здоровья, а также стоит в разы дешевле литий-ионных аналогов.