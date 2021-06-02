Виробник Foxconn анонсував створення "акумулятора майбутнього"
Розробники вирішили зробити ставку на акумулятори з твердим електролітом.
Автовиробники вважають, що розвиток акумуляторних технологій є важливим фактором, що сприяє нарощуванню виробничих потужностей. Автоконцерни Європи, Північної Америки, Японії, Кореї і Китаю активно беруть участь у дослідженнях і розробках нових технологій, які в майбутньому зможуть забезпечити створення надійних і екологічно чистих моделей. Однак, тайванські виробники акумуляторів диктують правила на ринку, бо не спираються на відомі бренди і багаті природні ресурси.
"До чого це призведе?", — задаються питанням журналісти видання digitimes.com.
Ставка на акумулятори з високою щільністю енергії
Велика частина тайваньських постачальників збирає модулі акумуляторів для тайванської індустрії ІКТ. Наприклад, Simplo, Dynapack і Celxpert створюють батареї для побутової електроніки, а також смарт-гаджетів. Але в останні роки вони почали займатися акумуляторами і для електромобілів.
Крім компаній-збирачів модулів, Тайвань має постачальників анодних і катодних матеріалів, включаючи CoreMax, Mechema, Aleees, E-One Moli і Formosa Lithium Iron Oxide Corporation (анодні матеріали), а також China Steel Chemical і Chang Chun Group (катодні матеріали). Ці постачальники надають матеріали компаніям-клієнтам, які виробляють батареї на основі різних технологій, але в основному тим, хто спеціалізується на потрійних літій-іонних батареях і літій-залізо-фосфатних батареях (LFP).
Зростання популярності таких марок, як Tesla, спровокувало хвилю попиту на потрійні літій-іонні батареї, але і LFP-акумулятори теж залишаються у фаворі. Та ж Tesla використовує їх у своїх авто, орієнтованих на китайський ринок.
Сьогодні провідні гравці ринку роблять ставку на акумулятори з більш високою щільністю енергії, швидкою зарядкою, меншою вагою. При цьому вони шукають шляхи для здешевлення продукту. Якщо їм вдасться домогтися бажаного, то навряд чи літій-іонні батареї і батареї LFP зможуть зберегти свої позиції лідерів на глобальному ринку.
Твердотільні акумулятори зʼявляться у 2024 році
Минуло близько 30 років з моменту появи на ринку першої у світі літій-іонної батареї. Досвід показує, що приблизно кожні 30 років в акумуляторній промисловості зʼявляються нові технології. Таким чином, як новачки на ринку, так і ветерани галузі уважно стежать за розробками батарей нового покоління.
Більшість виробників покладають великі надії на твердотільні батареї, які замінять літій-іонні. У твердотільних використовується твердий електроліт замість рідкого, що значно знижує ризики коротких замикань і нещасних випадків. За рахунок пакування анода і катода підвищеної потужності, твердотільні акумулятори також забезпечують більш високу щільність енергії, що дозволяє їм перевершувати потрійні літій-іонні батареї з точки зору часу зарядки, робочої температури і довговічності елементів.
З огляду на численні переваги твердотільних акумуляторів, Toyota, Volkswagen, Nissan і GM активно беруть участь у розробці твердотільних акумуляторів.
Нещодавно виробник Foxconn офіційно заявив про те, що планує почати активне тестування прототипів твердотільних акумуляторів до кінця 2021 року. А вже у 2024 році зможе поставити їхнє виробництво на потік.
ProLogium, ще один тайванський розробник, уже спільно з китайськими компаніями FAW Group, Enovate Motors, NIO і Aiways активно досліджує цей самий самий напрямок.
Деякі виробники вважають, що Тайваню, якому не вистачає природних ресурсів, уже пізно інвестувати в розробку літій-іонних акумуляторів, і що йому варто зміцнити свою присутність у секторі електротранспорту за рахунок розробки акумуляторів наступного покоління.
Буде складно наздогнати або конкурувати з міжнародними виробниками, які давно займаються розробкою літій-іонних акумуляторів, якщо Тайвань тільки зараз почне створювати свій власний портфель патентів, так би мовити, з нуля. Тайвань також повинен шукати підтримки в міжнародних виробників, щоб налагодити спільні розробки. Використовуючи накопичений Тайванем досвід і технологічну міць у секторі ІКТ, щоб допомогти розширити сферу застосування твердотільних акумуляторів, тайванські постачальники акумуляторів усе ще мають шанс закріпитися на ринку.
Comparison of different EV batteries
Battery type
Energy density (Wh/kg)
Power density (W/kg)
Safety
Longevity (Cycles)
Costs (US$/kWh)
Ternary
230~260
Medium
Medium
1,000
Low
LTO
80~100
High
High
8,000
High
LFP
150~170
High
High
2,000
Low
Resin solid state
300~320
Medium
High
1,500
Low
Lithium-metal
350~400
Low
Low
<300
Medium
Джерело: ITRI, квітень 2021 р
Раніше ми повідомляли про те, що вчені створили акумулятор з графену, який заряджається в 60 разів швидше, ніж зазвичай. Така батарейка більш безпечна для екології та здоровʼя, а також коштує в рази дешевше за літій-іонні аналоги.