Автобус, пікап і кемпер: Німці виводять на ринок доступний модульний електромобіль (відео)

Німецький стартап Electric Brands представив компактний електричний позашляховик XBUS.

Майже рік тому німецька компанія Electric Brands представила концепцію свого нового продукту. Тепер ми можемо поглянути, як серійний XBUS виглядає живцем. Продажі новинки повинні стартувати у 2022 році.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Легкий електромобіль з кузовом модульної конструкції має розміри 3640/1600/1940 мм, вагу менше 600 кг у базовій версії та у багатьох країнах Європи позиціюється як квадроцикл. Таким чином, корисне навантаження XBUS обмежене 450-600 кг. Однак завдяки електричному силовому агрегату і квадратній формі він може вмістити до чотирьох пасажирів та їхній багаж.

Головна особливість XBUS — 10 модульних взаємозамінних кузовів, що перетворюють його в пасажирський фургон, вантажний фургон, пікап, бортовий автомобіль, кабріолет, кемпер тощо. Кемперна модифікація має панорамний дах і опціонально оснащується двоспальним ліжком. Всі версії також доступні у виконанні для бездоріжжя з всюдихідними шинами і збільшеним дорожнім просвітом у поєднанні з повним приводом.

Продуманий дизайн дозволяє легко встановлювати різні типи кузовних панелей ззаду, зберігаючи при цьому симпатичну мордочку з парою круглих світлодіодних фар. Усередині приладова панель настільки ж мінімалістична.

Базова версія XBUS має батарею ємністю 10 кВт•год із запасом ходу до 200 км. Якщо покупцеві цього недостатньо, можна встановити додаткову батарею на 30 кВтг, яка збільшить запас ходу до вражаючих 600 км. Чотири мотор-редуктори перетворюють електромобіль під позашляховик з постійним повним приводом. Вони сумарно видають 20 л.с. безперервної потужності і максимальну потужність 75 к.с. в пікових режимах. Незважаючи на вагу менше 600 кг. Ціни в Німеччині на новинку стартують з позначки 18 070 євро за найдешевший комерційний варіант і досягають 32 370 євро за позашляховий кемпер.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Foxconn готує "акумулятор майбутнього". Твердопаливні батареї, які можуть серйозно змінити позиції поточних виробників, зʼявляться в серійному виробництві не раніше 2024 року.

Також ми раніше писали, що новий німецький електромобіль з сонячними панелями зможе проїжджати до 725 км на одному заряді батареї. Ціна інноваційної машини — від 150 тисяч євро.