Добро пожаловать в суд. Китайский Great Wall запатентовал в Европе клон Volkswagen Beetle

Вызывающий хэтчбек Ora Punk Cat разработки одного из суббрендов Great Wall показали в апреле на Шанхайском автосалоне.

Как Фокус рассказывал ранее в обзоре апрельского Шанхайского автосалона, хэтчбек Ora Punk Cat от Great Wall стал одной из самых запоминающихся новинок выставки. Автомобиль выглядит прямым заимствованием дизайна легендарного Volkswagen Beetle.

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Юристам Volkswagen пора приготовиться к серьезным ответным действиям, ведь Great Wall запатентовал две пятидверные машины, максимально похожие на Beetle. И это было сделано не только в Китае, но и в Европе: компания зарегистрировала свои продукты в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза (EU IPO).

[ + – ] Электрический ORA Punk Cat поступит в продажу в следующем году.

Одна из машин — упомянутый Ora Punk Cat, пятидверный автомобиль в дизайном по мотивам Жука: характерный силуэт, круглые округлые фары. Второй автомобиль отличается более винтажным дизайном. Хотя на первый взгляд конструкции кажутся двумя вариациями одного и того же автомобиля, при взгляде спереди и сзади видны явные различия. Интересно, что новинки китайского автопрома даже больше похожи на оригинальный Beetle, чем собственно современные Volkswagen Beetle.

[ + – ] Патентное изображение второй из моделей суббренда Ora

Согласно документам, доступным в Сети, Great Wall подал две заявки на регистрацию промышленного образца в соответствующие органы Европейского Союза, которые вскоре были одобрены. Регистрация действует в течение пяти лет и может быть продлена максимум на 25 лет. Указано, что дизайн экстерьера обоих электромобилей от Great Wall принадлежит 11 неизвестным дизайнерам. Ожидается, что новинки поступят в продажу на первых рынках уже в следующем году.

Представители Volkswagen уже прокомментировали появление столь похожих на их легендарный автомобиль продуктов. Они пообещали, что примут все возможные юридические шаги, чтобы выяснить законность создания и патентования столь похожих на Жука автомобилей.

Как сообщалось ранее, Great Wall совместно с BMW строит предприятие по производству электромобилей. Завод рассчитан на выпуск 160 автомобилей в год.

Как писал Фокус, Great Wall представил полноразмерный пикап Cannon X. Внедорожник оснащен 3,0-литровым 354-сильными двигателем. Вскоре должна появиться и гибридная модификация.