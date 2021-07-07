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Добро пожаловать в суд. Китайский Great Wall запатентовал в Европе клон Volkswagen Beetle

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ORA Punk Cat впервые представили на автосалоне в Шанхае
ORA Punk Cat впервые представили на автосалоне в Шанхае

Вызывающий хэтчбек Ora Punk Cat разработки одного из суббрендов Great Wall показали в апреле на Шанхайском автосалоне.

Как Фокус рассказывал ранее в обзоре апрельского Шанхайского автосалона, хэтчбек Ora Punk Cat от Great Wall стал одной из самых запоминающихся новинок выставки. Автомобиль выглядит прямым заимствованием дизайна легендарного Volkswagen Beetle.

Юристам Volkswagen пора приготовиться к серьезным ответным действиям, ведь Great Wall запатентовал две пятидверные машины, максимально похожие на Beetle. И это было сделано не только в Китае, но и в Европе: компания зарегистрировала свои продукты в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза (EU IPO).

Электрический ORA Punk Cat поступит в продажу в следующем году.
Электрический ORA Punk Cat поступит в продажу в следующем году.

Одна из машин — упомянутый Ora Punk Cat, пятидверный автомобиль в дизайном по мотивам Жука: характерный силуэт, круглые округлые фары. Второй автомобиль отличается более винтажным дизайном. Хотя на первый взгляд конструкции кажутся двумя вариациями одного и того же автомобиля, при взгляде спереди и сзади видны явные различия. Интересно, что новинки китайского автопрома даже больше похожи на оригинальный Beetle, чем собственно современные Volkswagen Beetle.

Патентное изображение второй из моделей суббренда Ora
Патентное изображение второй из моделей суббренда Ora

Согласно документам, доступным в Сети, Great Wall подал две заявки на регистрацию промышленного образца в соответствующие органы Европейского Союза, которые вскоре были одобрены. Регистрация действует в течение пяти лет и может быть продлена максимум на 25 лет. Указано, что дизайн экстерьера обоих электромобилей от Great Wall принадлежит 11 неизвестным дизайнерам. Ожидается, что новинки поступят в продажу на первых рынках уже в следующем году.

Представители Volkswagen уже прокомментировали появление столь похожих на их легендарный автомобиль продуктов. Они пообещали, что примут все возможные юридические шаги, чтобы выяснить законность создания и патентования столь похожих на Жука автомобилей.

Как сообщалось ранее, Great Wall совместно с BMW строит предприятие по производству электромобилей. Завод рассчитан на выпуск 160 автомобилей в год.

Как писал Фокус, Great Wall представил полноразмерный пикап Cannon X. Внедорожник оснащен 3,0-литровым 354-сильными двигателем. Вскоре должна появиться и гибридная модификация.