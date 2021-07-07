Ласкаво просимо до суду. Китайський Great Wall запатентував у Європі клон Volkswagen Beetle

Зухвалий хетчбек Ora Punk Cat розробки одного із суббрендів Great Wall показали в квітні на Шанхайському автосалоні.

Як Фокус розповідав раніше в огляді квітневого Шанхайського автосалону, хетчбек Ora Punk Cat від Great Wall став однією з найбільш памʼятних новинок виставки. Автомобіль виглядає прямим запозиченням дизайну легендарного Volkswagen Beetle.

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Юристам Volkswagen пора приготуватися до серйозних дій у відповідь, адже Great Wall запатентував дві пʼятидверні машини, максимально схожі на Beetle. І це було зроблено не тільки в Китаї, але й у Європі: компанія зареєструвала свої продукти у Відомстві з інтелектуальної власності Європейського союзу (EU IPO).

[ + – ] Електричний ORA Punk Cat надійде в продаж у наступному році.

Одна з машин — згаданий Ora Punk Cat, пʼятидверний автомобіль із дизайном за мотивами Жука: характерний силует, круглі округлі фари. Другий автомобіль відрізняється більш вінтажним дизайном. Хоча на перший погляд конструкції здаються двома варіантами одного й того ж автомобіля, після погляду спереду і ззаду помітні очевидні відмінності. Цікаво, що новинки китайського автопрому навіть більше схожі на оригінальний Beetle, ніж власне сучасні Volkswagen Beetle.

[ + – ] Патентне зображення другої з моделей суббренду Ora

Згідно з документами, доступним у мережі, Great Wall подав дві заявки на реєстрацію промислового зразка до відповідних органів Європейського Союзу, які незабаром були схвалені. Реєстрація діє протягом пʼяти років і може бути продовжена максимум на 25 років. Зазначено, що дизайн екстерʼєру обох електромобілів від Great Wall належить 11 невідомим дизайнерам. Очікується, що новинки надійдуть в продаж на перших ринках вже в наступному році.

Представники Volkswagen вже прокоментували появу таких схожих на їхній легендарний автомобіль продуктів. Вони пообіцяли, що зроблять усі можливі юридичні кроки, щоб зʼясувати законність створення і патентування таких схожих на Жука автомобілів.

Як повідомлялося раніше, Great Wall спільно з BMW будує підприємство з виробництва електромобілів. Завод розрахований на випуск 160 автомобілів на рік.

Як писав Фокус, Great Wall представив повнорозмірний пікап Cannon X. Позашляховик оснащений 3,0-літровим 354-сильними двигуном. Незабаром має зʼявитися і гібридна модифікація.