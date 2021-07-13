Самый продаваемый электромобиль в Китае выгоден, даже не принося прибыли (видео)

Электрохэтчбек Hong Guang MINI EV позволяет компаниям-партнерам GM и Wuling зарабатывать за счет тиража и "зеленых кредитов" от правительства.

Самым продаваемым электромобилем в Китае по итогам первой половины 2021 года стал компактный городской хэтчбек Hong Guang MINI EV, который производится корпорацией General Motors и ее китайским партнером Wuling. По некоторым прогнозам, в этом году автопроизводитель может продать до 400 000 экземпляров этой машины.

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Одно из главных преимущество модели — более чем доступная цена. В розницу Hong Guang MINI EV стоит около 4000 долларов. Демократичный ценник почти не оставляет места для маржи автопроизводителя. По сообщениям китайской прессы, GM и Wuling на каждом проданном экземпляре получают прибыль в размере 89 юаней, или примерно 14 долларов.

Несмотря на электрокар все равно выгодно производить — за счет внушительного объема продаж. Если в этом году GM и Wuling удастся продать 400 тысяч экземпляров, партнеры получат около 5,5 млн долларов прибыли.

Что еще более важно, GM заимствует у Tesla важную уловку. Вполне может быть, что любая прибыль, которую GM и Wuling получают от продажи Hong Guang MINI EV — это просто приятный бонус, а главное средство заработка заключается в другом. На китайском рынке функционирует система "зеленых кредитов", которая должна мотивировать автопроизводителей делать более экологичный транспорт: либо путем повышения эффективности обычных автомобилей, либо за счет выпуска гибридов и полноценных электрокаров. Производители электромобилей оказываются в более выгодном положении и даже могут продавать свои "лишние" квоты менее экологичным компаниям.

Каждый такой "кредит" оценен в около 3000 юаней (462 доллара), а каждый Hong Guang MINI EV приносит два положительных балла GM и Wuling, так что, возможно, ценность маленького электромобиля для обеих компаний не так уж и мала.

Представленный летом прошлого года Hong Guang MINI EV оснащен электродвигателем мощностью 13 кВт и батареей на 9,2 кВт•ч или 13,8 кВт•ч. С меньшей батареей он способен проехать без подзарядки 120 км, а с большей — до 170 км. Максимальная скорость малыша составляет 100 км/ч.

Как сообщалось ранее, немецкий электромобиль модульной конструкции XBUS оценили в 18 000 евро. Машина имеет варианты автобуса, пикапа и кемпера, а приводится в движение 20-сильной силовой установкой.

Также Фокус писал, что необычный электрокар McMurtry Spеirling способен разогнаться до 300 км/ч менее, чем за 9 секунд. К сожалению, дата старта производства и цена ураганной машины пока держится в секрете.