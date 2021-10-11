Продажі нових авто в нинішньому році зросли на 27%. Три чверті з них — кросовери і позашляховики.

З початку року українці придбали понад 75 тис. нових легкових автомобілів на суму 2,4 млрд. доларів. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року — тоді було реалізовано 59 тис. авто. Про це повідомляє сайт RST.

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Близько 75% усіх проданих авто — кросовери і позашляховики. Середня вартість нового автомобіля в Україні — 32 тис. доларів, тобто попит на бюджетні моделі не настільки високий, як на авто середнього класу.

[ + – ] Найбільш популярними є кросовери

Названі і найпопулярніші автомобілі в Україні за 2021 рік. Лідером є кросовер Toyota RAV4. Узагалі, Toyota — найбільш популярний бренд у нинішньому році: уже продано близько 11 тис. японських авто.

ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні в 2021 році:

Toyota RAV4 (4766 шт.)

Kia Sportage (4737 шт.)

Renault Duster (3947 шт.)

Renault Sandero (2610 шт.)

Renault Logan (2048 шт.)

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Крім того, повідомляється, що в сегменті luxury продано 23 автомобілі. Серед них:

6 Rolls Royce Cullinan (вартістю від 487 604 доларів)

15 Bentley Continental GT (від $281 761)

2 Aston Martin DB11 (від $277 673)

Раніше Фокус розповідав, що в Україні спостерігається стрімке зростання ринку вживаних авто. Їх продають у п'ять разів більше, ніж нових машин.