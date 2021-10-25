RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

В Україні істотно оновили Правила дорожнього руху: що змінилося

9784
Нові дорожні знаки, ПДР України, дорожня розмітка, дорожні знаки
Фото: Depositphotos | В Україні з'являться діагональні пішохідні переходи

В Україні ввели нові знаки і розмітку. Величезна увага приділена велосипедистам.

З 1 листопада набуває чинності нова редакція правил дорожнього руху України 2021 року. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів. Зміни до Правил дорожнього руху стануть найсуттєвішими за останні роки.

Зміни в ПДР України 2021 року

Зокрема, впроваджені дорожні знаки сучасного дизайну і оновлена розмітка. Розширено класифікацію категорій доріг: крім міжнародних, національних і регіональних трас з'являться ще й територіальні.

Нові дорожні знаки, ПДР України, ПДР 2021 Україна, нова дорожня розмітка, нові дорожні знаки
Нові дорожні знаки позначають платні дороги і пункти зарядки електромобілів
Фото: Фото: Мінінфраструктури

З'явилися нові дорожні знаки, що позначають платну дорогу, станцію зарядки електромобілів і діагональний пішохідний перехід. Введена нова розмітка, що позначає поверхню лежачого поліцейського або піднесеного пішохідного переходу, наближення до школи або розв'язки з кільцевих рухом.

Список оновлених знаків і розмітки, що позначають:

  • населений пункт
  • кінець населеного пункту
  • розділову смугу
  • житлову зону
  • пішохідну доріжку
  • залізничний переїзд
  • місця дозволеної стоянки
  • напрямок повороту
  • заборону руху транспортних засобів
  • виїзд на дорогу із смугою для маршрутних транспортних засобів
  • діагональний пішохідний перехід
  • роботу евакуатора
  • тунель
  • шиномонтаж
Нові дорожні знаки, ПДР України, ПДР 2021 Україна, нова дорожня розмітка, нові дорожні знаки
Дорожні знаки привели у відповідність з європейськими стандартами
Фото: Фото: Мінінфраструктури

ПДР 2021 Україна для велосипедистів

Особливу увагу в ПДР України 2021 приділили велосипедам. У правила вписані визначення понять "велосипедна доріжка", "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд".

Важливо
Штрафи і терміни: як в Україні карають водіїв електросамокатів
Штрафи і терміни: як в Україні карають водіїв електросамокатів

Нові дорожні знаки і розмітка для велосипедів:

  • дорожній знак "Велосипедна смуга"
  • дорожній знак "Велосипедний переїзд"
  • дорожній знак "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"
  • дорожній знак "Зона для пішоходів і велосипедистів"
  • дорожній знак "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів і велосипедистів"
  • дорожній знак "Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд"
  • дорожній знак "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"
  • дорожній знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедної смугою"
  • таблички "Напрямок руху велосипедистів"
  • розмітка "Велосипедний переїзд"
  • розмітка "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів і велосипедистів"
  • розмітка "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів"
  • розмітка "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"
  • розмітка "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок і смуг"

Раніше Фокус розповідав, що в Україні зросла кількість камер автофіксації. Їх на дорогах вже більше 200.