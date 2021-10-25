В Україні істотно оновили Правила дорожнього руху: що змінилося

В Україні ввели нові знаки і розмітку. Величезна увага приділена велосипедистам.

З 1 листопада набуває чинності нова редакція правил дорожнього руху України 2021 року. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів. Зміни до Правил дорожнього руху стануть найсуттєвішими за останні роки.

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Зміни в ПДР України 2021 року

Зокрема, впроваджені дорожні знаки сучасного дизайну і оновлена розмітка. Розширено класифікацію категорій доріг: крім міжнародних, національних і регіональних трас з'являться ще й територіальні.

[ + – ] Нові дорожні знаки позначають платні дороги і пункти зарядки електромобілів Фото: Фото: Мінінфраструктури

З'явилися нові дорожні знаки, що позначають платну дорогу, станцію зарядки електромобілів і діагональний пішохідний перехід. Введена нова розмітка, що позначає поверхню лежачого поліцейського або піднесеного пішохідного переходу, наближення до школи або розв'язки з кільцевих рухом.

Список оновлених знаків і розмітки, що позначають:

населений пункт

кінець населеного пункту

розділову смугу

житлову зону

пішохідну доріжку

залізничний переїзд

місця дозволеної стоянки

напрямок повороту

заборону руху транспортних засобів

виїзд на дорогу із смугою для маршрутних транспортних засобів

діагональний пішохідний перехід

роботу евакуатора

тунель

шиномонтаж

[ + – ] Дорожні знаки привели у відповідність з європейськими стандартами Фото: Фото: Мінінфраструктури

ПДР 2021 Україна для велосипедистів

Особливу увагу в ПДР України 2021 приділили велосипедам. У правила вписані визначення понять "велосипедна доріжка", "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд".

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Нові дорожні знаки і розмітка для велосипедів:

дорожній знак "Велосипедна смуга"

дорожній знак "Велосипедний переїзд"

дорожній знак "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"

дорожній знак "Зона для пішоходів і велосипедистів"

дорожній знак "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів і велосипедистів"

дорожній знак "Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд"

дорожній знак "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"

дорожній знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедної смугою"

таблички "Напрямок руху велосипедистів"

розмітка "Велосипедний переїзд"

розмітка "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів і велосипедистів"

розмітка "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів"

розмітка "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"

розмітка "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок і смуг"

Раніше Фокус розповідав, що в Україні зросла кількість камер автофіксації. Їх на дорогах вже більше 200.