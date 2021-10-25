В Україні істотно оновили Правила дорожнього руху: що змінилося
В Україні ввели нові знаки і розмітку. Величезна увага приділена велосипедистам.
З 1 листопада набуває чинності нова редакція правил дорожнього руху України 2021 року. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів. Зміни до Правил дорожнього руху стануть найсуттєвішими за останні роки.
Зміни в ПДР України 2021 року
Зокрема, впроваджені дорожні знаки сучасного дизайну і оновлена розмітка. Розширено класифікацію категорій доріг: крім міжнародних, національних і регіональних трас з'являться ще й територіальні.
З'явилися нові дорожні знаки, що позначають платну дорогу, станцію зарядки електромобілів і діагональний пішохідний перехід. Введена нова розмітка, що позначає поверхню лежачого поліцейського або піднесеного пішохідного переходу, наближення до школи або розв'язки з кільцевих рухом.
Список оновлених знаків і розмітки, що позначають:
- населений пункт
- кінець населеного пункту
- розділову смугу
- житлову зону
- пішохідну доріжку
- залізничний переїзд
- місця дозволеної стоянки
- напрямок повороту
- заборону руху транспортних засобів
- виїзд на дорогу із смугою для маршрутних транспортних засобів
- діагональний пішохідний перехід
- роботу евакуатора
- тунель
- шиномонтаж
ПДР 2021 Україна для велосипедистів
Особливу увагу в ПДР України 2021 приділили велосипедам. У правила вписані визначення понять "велосипедна доріжка", "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд".Важливо
Нові дорожні знаки і розмітка для велосипедів:
- дорожній знак "Велосипедна смуга"
- дорожній знак "Велосипедний переїзд"
- дорожній знак "Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки"
- дорожній знак "Зона для пішоходів і велосипедистів"
- дорожній знак "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів і велосипедистів"
- дорожній знак "Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд"
- дорожній знак "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"
- дорожній знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедної смугою"
- таблички "Напрямок руху велосипедистів"
- розмітка "Велосипедний переїзд"
- розмітка "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів і велосипедистів"
- розмітка "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів"
- розмітка "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"
- розмітка "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок і смуг"
Раніше Фокус розповідав, що в Україні зросла кількість камер автофіксації. Їх на дорогах вже більше 200.