Сьогодні в Україні запрацюють ще 17 камер автоматичної фіксації порушень ПДР (адреси)
Найбільше нових камер з'явиться в Харківській області. Загальна кількість діючих механізмів автофіксації збільшиться до 218.
З п'ятниці, 22 жовтня, на українських дорогах запрацюють ще 17 приладів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху "КАСКАД". Пристрої почнуть фіксувати порушення на дорогах Харкова, Львова та Вінниці, а також Донецької та Харківської областей. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.
Прилади запрацюють за такими адресами:
Львів (2 прилади)
- вул. Стрийська, 35 в напрямку вул. Івана Чмоли;
- вул. Сихівська, 16-А в напрямку вул. Зелена;
Вінниця (4 прилади)
- вул. Келецька, 30 в напрямку вул. Пирогова;
- вул. Київська, 65 в напрямку вул. Сергія Зулінського;
- вул. Київська, 126 в напрямку вул. Гонти;
- просп. Юності, 46 в напрямку вул. Келецької;
Харків (1 прилад)
- вул. Героїв Праці, 2/48 в напрямку вул. Сидора Ковпака;
Донецька область (1 прилад)
- на 676 км + 102 автодороги Н-08 в напрямку с. Кальчинівка;
Харківська область (9 приладів)
- на 468 км + 745 автодороги М-03 в напрямку м. Полтава;
- на 517 км + 233 автодороги М-03 в напрямку м. Харків;
- на 622 км + 984 автодороги М-03 в напрямку м. Харків.
- на 624 км + 043 автодороги М-03 в напрямку м. Слов'янськ;
- 15 км + 381 автодороги М-18 в напрямку м. Харків;
- на 16 км + 622 автодороги М-18 в напрямку м. Харків;
- на 19 км + 285 автодороги М-18 в напрямку м. Харків;
- на 19 км + 426 автодороги М-18 в напрямку м. Мерефа;
- на 1 км + 118 автодороги Р-46 в напрямку м. Харків.
Усього з сьогоднішнього дня в Україні будуть працювати 218 дорожніх камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Нагадаємо, такі камери також працюють у Києві, Запоріжжі, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Мелітополі, Черкасах та інших містах і регіонах країни. Всього МВС має намір встановити 600 камер до 2024 року.
Також Фокус писав про те, де камери автофіксації порушень запрацювали у вересні.