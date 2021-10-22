Сьогодні в Україні запрацюють ще 17 камер автоматичної фіксації порушень ПДР (адреси)

Найбільше нових камер з'явиться в Харківській області. Загальна кількість діючих механізмів автофіксації збільшиться до 218.

З п'ятниці, 22 жовтня, на українських дорогах запрацюють ще 17 приладів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху "КАСКАД". Пристрої почнуть фіксувати порушення на дорогах Харкова, Львова та Вінниці, а також Донецької та Харківської областей. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

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Прилади запрацюють за такими адресами:

Львів (2 прилади)

вул. Стрийська, 35 в напрямку вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А в напрямку вул. Зелена;

Вінниця (4 прилади)

вул. Келецька, 30 в напрямку вул. Пирогова;

вул. Київська, 65 в напрямку вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 в напрямку вул. Гонти;

просп. Юності, 46 в напрямку вул. Келецької;

Харків (1 прилад)

вул. Героїв Праці, 2/48 в напрямку вул. Сидора Ковпака;

Донецька область (1 прилад)

на 676 км + 102 автодороги Н-08 в напрямку с. Кальчинівка;

Харківська область (9 приладів)

на 468 км + 745 автодороги М-03 в напрямку м. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 в напрямку м. Харків;

на 622 км + 984 автодороги М-03 в напрямку м. Харків.

на 624 км + 043 автодороги М-03 в напрямку м. Слов'янськ;

15 км + 381 автодороги М-18 в напрямку м. Харків;

на 16 км + 622 автодороги М-18 в напрямку м. Харків;

на 19 км + 285 автодороги М-18 в напрямку м. Харків;

на 19 км + 426 автодороги М-18 в напрямку м. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 в напрямку м. Харків.

Усього з сьогоднішнього дня в Україні будуть працювати 218 дорожніх камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Нагадаємо, такі камери також працюють у Києві, Запоріжжі, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Мелітополі, Черкасах та інших містах і регіонах країни. Всього МВС має намір встановити 600 камер до 2024 року.

Також Фокус писав про те, де камери автофіксації порушень запрацювали у вересні.