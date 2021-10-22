Сегодня в Украине заработают еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД (адреса)

Больше всего новых камер появится в Харьковской области. Общее количество работающих устройств автофиксации увеличится до 218.

С пятницы, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "КАСКАД". Устройства начнут фиксировать нарушения на дорогах Харькова, Львова и Винницы, а также Донецкой и Харьковской областей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

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Приборы заработают по следующим адресам:

Львов (2 прибора)

ул. Стрыйская, 35 в направлении ул. Ивана Чмолы;

ул. Сихивская, 16-А в направлении ул. Зеленая;

Винница (4 прибора)

ул. Келецкая, 30 в направлении ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 в направлении ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 в направлении ул. Гонты;

просп. Юности, 46 в направлении ул. Келецкая;

Харьков (1 прибор)

ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Сидора Ковпака;

Донецкая область (1 прибор)

на 676 км + 102 автодороги Н-08 в направлении с. Кальчиновка;

Харьковская область (9 приборов)

на 468 км + 745 автодороги М-03 в направлении г. Полтава;

на 517 км + 233 автодороги М-03 в направлении г. Харьков;

на 622 км + 984 автодороги М-03 в направлении г. Харьков.

на 624 км + 043 автодороги М-03 в направлении г. Славянск;

15 км + 381 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;

на 16 км + 622 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;

на 19 км + 285 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;

на 19 км + 426 автодороги М-18 в направлении г. Мерефа;

на 1 км + 118 автодороги Р-46 в направлении г. Харьков.

Всего с сегодняшнего дня в Украине будут работать 218 дорожных камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, такие камеры также работают в Киеве, Запорожье, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Черкассах и других городах и регионах страны. Всего МВД намерено установить 600 камер до 2024 года.

Также Фокус писал о том, где камеры автофиксации нарушений заработали в сентябре.