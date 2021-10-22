Сегодня в Украине заработают еще 17 камер автоматической фиксации нарушений ПДД (адреса)
Больше всего новых камер появится в Харьковской области. Общее количество работающих устройств автофиксации увеличится до 218.
С пятницы, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 приборов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "КАСКАД". Устройства начнут фиксировать нарушения на дорогах Харькова, Львова и Винницы, а также Донецкой и Харьковской областей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.
Приборы заработают по следующим адресам:
Львов (2 прибора)
- ул. Стрыйская, 35 в направлении ул. Ивана Чмолы;
- ул. Сихивская, 16-А в направлении ул. Зеленая;
Винница (4 прибора)
- ул. Келецкая, 30 в направлении ул. Пирогова;
- ул. Киевская, 65 в направлении ул. Сергея Зулинского;
- ул. Киевская, 126 в направлении ул. Гонты;
- просп. Юности, 46 в направлении ул. Келецкая;
Харьков (1 прибор)
- ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Сидора Ковпака;
Донецкая область (1 прибор)
- на 676 км + 102 автодороги Н-08 в направлении с. Кальчиновка;
Харьковская область (9 приборов)
- на 468 км + 745 автодороги М-03 в направлении г. Полтава;
- на 517 км + 233 автодороги М-03 в направлении г. Харьков;
- на 622 км + 984 автодороги М-03 в направлении г. Харьков.
- на 624 км + 043 автодороги М-03 в направлении г. Славянск;
- 15 км + 381 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;
- на 16 км + 622 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;
- на 19 км + 285 автодороги М-18 в направлении г. Харьков;
- на 19 км + 426 автодороги М-18 в направлении г. Мерефа;
- на 1 км + 118 автодороги Р-46 в направлении г. Харьков.
Всего с сегодняшнего дня в Украине будут работать 218 дорожных камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
Напомним, такие камеры также работают в Киеве, Запорожье, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Черкассах и других городах и регионах страны. Всего МВД намерено установить 600 камер до 2024 года.
Также Фокус писал о том, где камеры автофиксации нарушений заработали в сентябре.