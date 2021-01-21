МВД до 2024-го хочет установить 600 фото- и видеокамер для фиксации нарушений

Украина берет пример с Польши, где установлено более 400 камер для фиксации нарушений на дорогах. Это помогло уменьшить количество ДТП на треть.

В Украине 50% всех ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима или нарушения правил маневрирования, — сообщает советник Авакова Иван Варченко в эфире программы "Право на право".

Каждый год в Украине случается до 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в них гибнет 3,5 тысячи человек. 30% происходит из-за превышения допустимой скорости, 20% — нарушения маневрирования и 10% из-за вождения в нетрезвом виде.

"Там, где нужно ехать 50 км/ч плюс 20 разрешенных, человек едет 180 км/ч, потому что он считает, что у него хороший автомобиль и он опытный водитель в свои 19 лет", — сетует советник главы МВД.

Для улучшения ситуации в Министерстве внутренних дел планируют установить 600 камер по всей стране. "Мы установили 55 камер в Киеве и области. В перспективе — установка по всей стране 600 камер на протяжении 3-4 лет", — заявляет Иван Вирченко.

В решении вопроса Украина берет пример с Польши, в которой установлено более 400 камер автофиксации нарушений. Установка такого количества камер помогло уменьшить количество ДТП в стране на треть.

Напомним, в Украине приняли Стратегию безопасности движения. Ее цель уменьшить количество ДТП на треть к 2024 году.

За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3541 человек.