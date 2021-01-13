В течение 2020 года в Украине произошло 168 107 ДТП, – патрульная полиция (фото)

Погибли 3 541 человек, еще 31 974 человека получили травмы.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий привел статистику дорожно-транспортных происшествий за 2020 год. Всего за этот период было зафиксировано 168 107 ДТП.

Об этом он сообщил в Facebook.

"За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП – с травмированными, в которых погибли 3 541 человек и 31 974 человека получили травмы", – написал Билошицкий.

Были названы основные причинами ДТП, повлекшие за собой гибель или травмы:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов

несоблюдение дистанции.

Также Билошицкий привел статистику ДТП с пешеходами.

"Произошло 7 641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1 198 человек и 6 959 – травмированы", – написал заместитель начальника патрульной полиции.

Он проинформировал, что 4 432 ДТП произошло с участием детей. В них 168 детей погибли и 3 957 были травмированы.

Белошицкий добавил, что в прошлом году произошло 1 768 ДТП с велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1 610 получили травмы.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает рекламные щиты на автодорогах. Цель законопроекта – уменьшить количество аварий на автодорогах, улицах и железнодорожных переездах.