В Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает рекламные щиты на автодорогах

Инициатором законопроекта стали более 30 народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Как написано в сопровождающей записке цель законопроекта – уменьшить количество аварий на автодорогах, улицах и железнодорожных переездах.

Предполагается запрет на установку внешней рекламы в таких местах:

На пешеходных дорожках и аллеях

На велосипедных дорожках

В пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;

В пределах полосы отвода улиц и дорог населённых пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

Над проезжей частью автомобильных дорог;

На расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

Законопроект предусматривает штрафы за нарушение законодательства в размере от 50 до 80 необлагаемых минимумов дохода граждан.

Отмечается, что для реализации пунктов законопроекта выделение дополнительных средств из бюджета не требуется.

Украина является одной из лидеров в Европе по количеству аварий на дорогах и смертности.

Ранее сообщалось, что за 2019 год произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека. 32736 людей получили травмы разной степени тяжести.

Уменьшению количества ДТП способствует установка камер. По словам Антона Геращенка, после установки 50 камер в Киеве, количество ДТП снизилось в три раза.