В Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает рекламные щиты на автодорогах
Инициатором законопроекта стали более 30 народных депутатов от фракции "Слуга народа".
Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.
Как написано в сопровождающей записке цель законопроекта – уменьшить количество аварий на автодорогах, улицах и железнодорожных переездах.
Предполагается запрет на установку внешней рекламы в таких местах:
- На пешеходных дорожках и аллеях
- На велосипедных дорожках
- В пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее 10 метров от края такой полосы;
- В пределах полосы отвода улиц и дорог населённых пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;
- Над проезжей частью автомобильных дорог;
- На расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.
Законопроект предусматривает штрафы за нарушение законодательства в размере от 50 до 80 необлагаемых минимумов дохода граждан.
Отмечается, что для реализации пунктов законопроекта выделение дополнительных средств из бюджета не требуется.
Украина является одной из лидеров в Европе по количеству аварий на дорогах и смертности.
Ранее сообщалось, что за 2019 год произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибло 3454 человека. 32736 людей получили травмы разной степени тяжести.
Уменьшению количества ДТП способствует установка камер. По словам Антона Геращенка, после установки 50 камер в Киеве, количество ДТП снизилось в три раза.