МВС до 2024-го хоче встановити 600 фото- і відеокамер для фіксації порушень

Україна бере приклад з Польщі, де встановлено понад 400 камер для фіксації порушень на дорогах. Це допомогло зменшити кількість ДТП на третину.

В Україні 50% усіх ДТП відбуваються через порушення швидкісного режиму або порушення правил маневрування, — повідомляє радник Авакова Іван Варченко в ефірі програми "Право на право".

Щороку в Україні трапляється до 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у них гине 3,5 тисячі осіб. 30% відбувається через перевищення допустимої швидкості, 20% — порушення маневрування і 10% через водіння в нетверезому стані.

"Там, де потрібно їхати 50 км/год плюс 20 дозволених, людина їде 180 км/год, тому що вона вважає, що в неї хороший автомобіль і вона — досвідчений водій у свої 19 років", — нарікає радник голови МВС.

Для поліпшення ситуації в Міністерстві внутрішніх справ планують установити 600 камер по всій країні. "Ми встановили 55 камер у Києві та області. У перспективі — встановлення по всій країні 600 камер протягом 3-4 років", — заявляє Іван Вірченко.

У вирішенні питання Україна бере приклад з Польщі, у якій встановлено більше 400 камер автофіксації порушень. Установка такої кількості камер допомогла зменшити кількість ДТП в країні на третину.

Нагадаємо: в Україні ухвалили Стратегію безпеки руху. Її мета зменшити кількість ДТП на третину до 2024 року.

За 2020 рік в Україні відбулося 168 107 ДТП, у яких загинула 3541 людина.