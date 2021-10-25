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В Украине существенно обновили Правила дорожного движения: что изменилось

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Новые дорожные знаки, ПДД Украины, дорожная разметка, дорожные знаки
Фото: Depositphotos | В Украине появятся диагональные пешеходные переходы

В Украине ввели новые знаки и разметку. Огромное внимание уделено велосипедистам.

С 1 ноября вступает в силу новая редакция ПДД Украины 2021 года. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров. Изменения в Правила дорожного движения станут самыми существенными за последние годы.

Изменения в ПДД Украины 2021 года

В частности, внедрены дорожные знаки современного дизайна и обновленная разметка. Расширена классификация категорий дорог: помимо международных, национальных и региональных трасс появятся еще и территориальные.

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Новые дорожные знаки обозначают платные дороги и пункты зарядки электромобилей
Фото: Фото: Мининфраструктуры

Появились новые дорожные знаки, обозначающие платную дорогу, станцию зарядки электромобилей и диагональный пешеходный переход. Введена новая разметка, обозначающая поверхность лежачего полицейского или приподнятого пешеходного перехода, приближение к школе или развязке с кольцевым движением.

Список обновленных знаков и разметки, обозначающих:

  • населенный пункт
  • конец населенного пункта
  • разделительную полосу
  • жилую зону
  • пешеходную дорожку
  • железнодорожный переезд
  • места разрешенной стоянки
  • направление поворота
  • запрет движения транспортных средств
  • выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств
  • диагональный пешеходный переход
  • работу эвакуатора
  • туннель
  • шиномонтаж
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Дорожные знаки привели в соответствие с европейскими стандартами
Фото: Фото: Мининфраструктуры

ПДД 2021 в Украине для велосипедистов

Особое внимание в ПДД Украины 2021 уделили велосипедам. В правила вписаны определения понятий "велосипедная дорожка", "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".

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Новые дорожные знаки и разметка для велосипедов:

  • дорожный знак "Велосипедная полоса"
  • дорожный знак "Велосипедный переезд"
  • дорожный знак "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"
  • дорожный знак "Зона для пешеходов и велосипедистов"
  • дорожный знак "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"
  • дорожный знак "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"
  • дорожный знак "Дорога со встречной велосипедной полосой"
  • дорожный знак "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"
  • таблички "Направление движения велосипедистов"
  • разметка "Велосипедный переезд"
  • разметка "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"
  • разметка "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"
  • разметка "Смешанное движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"
  • разметка "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине выросло количество камер автофиксации. Их на дорогах уже более 200.