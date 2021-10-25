В Украине существенно обновили Правила дорожного движения: что изменилось

В Украине ввели новые знаки и разметку. Огромное внимание уделено велосипедистам.

С 1 ноября вступает в силу новая редакция ПДД Украины 2021 года. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров. Изменения в Правила дорожного движения станут самыми существенными за последние годы.

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Изменения в ПДД Украины 2021 года

В частности, внедрены дорожные знаки современного дизайна и обновленная разметка. Расширена классификация категорий дорог: помимо международных, национальных и региональных трасс появятся еще и территориальные.

[ + – ] Новые дорожные знаки обозначают платные дороги и пункты зарядки электромобилей Фото: Фото: Мининфраструктуры

Появились новые дорожные знаки, обозначающие платную дорогу, станцию зарядки электромобилей и диагональный пешеходный переход. Введена новая разметка, обозначающая поверхность лежачего полицейского или приподнятого пешеходного перехода, приближение к школе или развязке с кольцевым движением.

Список обновленных знаков и разметки, обозначающих:

населенный пункт

конец населенного пункта

разделительную полосу

жилую зону

пешеходную дорожку

железнодорожный переезд

места разрешенной стоянки

направление поворота

запрет движения транспортных средств

выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств

диагональный пешеходный переход

работу эвакуатора

туннель

шиномонтаж

[ + – ] Дорожные знаки привели в соответствие с европейскими стандартами Фото: Фото: Мининфраструктуры

ПДД 2021 в Украине для велосипедистов

Особое внимание в ПДД Украины 2021 уделили велосипедам. В правила вписаны определения понятий "велосипедная дорожка", "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".

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Новые дорожные знаки и разметка для велосипедов:

дорожный знак "Велосипедная полоса"

дорожный знак "Велосипедный переезд"

дорожный знак "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"

дорожный знак "Зона для пешеходов и велосипедистов"

дорожный знак "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"

дорожный знак "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"

дорожный знак "Дорога со встречной велосипедной полосой"

дорожный знак "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"

таблички "Направление движения велосипедистов"

разметка "Велосипедный переезд"

разметка "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"

разметка "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"

разметка "Смешанное движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"

разметка "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине выросло количество камер автофиксации. Их на дорогах уже более 200.