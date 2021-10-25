В Украине существенно обновили Правила дорожного движения: что изменилось
В Украине ввели новые знаки и разметку. Огромное внимание уделено велосипедистам.
С 1 ноября вступает в силу новая редакция ПДД Украины 2021 года. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров. Изменения в Правила дорожного движения станут самыми существенными за последние годы.
Изменения в ПДД Украины 2021 года
В частности, внедрены дорожные знаки современного дизайна и обновленная разметка. Расширена классификация категорий дорог: помимо международных, национальных и региональных трасс появятся еще и территориальные.
Появились новые дорожные знаки, обозначающие платную дорогу, станцию зарядки электромобилей и диагональный пешеходный переход. Введена новая разметка, обозначающая поверхность лежачего полицейского или приподнятого пешеходного перехода, приближение к школе или развязке с кольцевым движением.
Список обновленных знаков и разметки, обозначающих:
- населенный пункт
- конец населенного пункта
- разделительную полосу
- жилую зону
- пешеходную дорожку
- железнодорожный переезд
- места разрешенной стоянки
- направление поворота
- запрет движения транспортных средств
- выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств
- диагональный пешеходный переход
- работу эвакуатора
- туннель
- шиномонтаж
ПДД 2021 в Украине для велосипедистов
Особое внимание в ПДД Украины 2021 уделили велосипедам. В правила вписаны определения понятий "велосипедная дорожка", "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд".Важно
Новые дорожные знаки и разметка для велосипедов:
- дорожный знак "Велосипедная полоса"
- дорожный знак "Велосипедный переезд"
- дорожный знак "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"
- дорожный знак "Зона для пешеходов и велосипедистов"
- дорожный знак "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"
- дорожный знак "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"
- дорожный знак "Дорога со встречной велосипедной полосой"
- дорожный знак "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"
- таблички "Направление движения велосипедистов"
- разметка "Велосипедный переезд"
- разметка "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"
- разметка "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"
- разметка "Смешанное движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"
- разметка "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине выросло количество камер автофиксации. Их на дорогах уже более 200.