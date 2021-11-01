Авторынок Украины продемонстрировал падение: какие авто покупают чаще всего

На продажи авто в Украине повлиял дефицит микрочипов. Впрочем, ряд брендов продемонстрировали серьезный рост продаж.

За сентябрь в Украине продано около 8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в сентябре и на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

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На продажи авто в Украине повлиял дефицит – из-за нехватки микрочипов ряд автогигантов вынуждены были остановить производство. Тройка лидеров рынка в октябре продемонстрировала падение продаж, но, вместе с тем, у ряда брендов отмечен стремительный рост.

Первое место сохраняет Toyota – 1244 проданных авто. Вторая позиция остается за Renault (926 авто), а третья – за Kia (668). В пятерку лучших также попали Chery (488) и Mitsubishi (456).

[ + – ] Kia Sportage остается самой популярной моделью авто в Украине Фото: Kia

ТОП-10 лидеров авторынка Украины в октябре 2021 года:

Toyota – 1244 проданных авто (падение 9%) Renault – 926 (-35%) Kia – 668 (-20%) Chery – 488 (+145%) Mitsubishi – 456 (+303,5%) Hyundai – 374 (+23%) Nissan – 355 (-11%) Suzuki – 354 (+115%) Skoda – 335 (-44%) Mercedes-Benz – 278 (+38%)

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Самый популярный автомобиль в Украине за октябрь – Kia Sportage. Кроссовер нашел 463 покупателя.

Всего с начала года украинцы купили 84,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 23% превышает прошлогодний показатель.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине вскоре подорожают б/у авто. Цены вырастут уже в начале 2022 года.