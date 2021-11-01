Авторынок Украины продемонстрировал падение: какие авто покупают чаще всего
На продажи авто в Украине повлиял дефицит микрочипов. Впрочем, ряд брендов продемонстрировали серьезный рост продаж.
За сентябрь в Украине продано около 8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в сентябре и на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
На продажи авто в Украине повлиял дефицит – из-за нехватки микрочипов ряд автогигантов вынуждены были остановить производство. Тройка лидеров рынка в октябре продемонстрировала падение продаж, но, вместе с тем, у ряда брендов отмечен стремительный рост.
Первое место сохраняет Toyota – 1244 проданных авто. Вторая позиция остается за Renault (926 авто), а третья – за Kia (668). В пятерку лучших также попали Chery (488) и Mitsubishi (456).
ТОП-10 лидеров авторынка Украины в октябре 2021 года:
- Toyota – 1244 проданных авто (падение 9%)
- Renault – 926 (-35%)
- Kia – 668 (-20%)
- Chery – 488 (+145%)
- Mitsubishi – 456 (+303,5%)
- Hyundai – 374 (+23%)
- Nissan – 355 (-11%)
- Suzuki – 354 (+115%)
- Skoda – 335 (-44%)
- Mercedes-Benz – 278 (+38%)
Самый популярный автомобиль в Украине за октябрь – Kia Sportage. Кроссовер нашел 463 покупателя.
Всего с начала года украинцы купили 84,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 23% превышает прошлогодний показатель.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине вскоре подорожают б/у авто. Цены вырастут уже в начале 2022 года.