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Авторынок Украины продемонстрировал падение: какие авто покупают чаще всего

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Продажи новых авто, авторынок Украины, новые авто
Фото: FT | Продажи авто в октябре упали на 16% по сравнению с сентябрем

На продажи авто в Украине повлиял дефицит микрочипов. Впрочем, ряд брендов продемонстрировали серьезный рост продаж.

За сентябрь в Украине продано около 8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в сентябре и на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

На продажи авто в Украине повлиял дефицит – из-за нехватки микрочипов ряд автогигантов вынуждены были остановить производство. Тройка лидеров рынка в октябре продемонстрировала падение продаж, но, вместе с тем, у ряда брендов отмечен стремительный рост.

Первое место сохраняет Toyota – 1244 проданных авто. Вторая позиция остается за Renault (926 авто), а третья – за Kia (668). В пятерку лучших также попали Chery (488) и Mitsubishi (456).

Продажи новых авто, авторынок Украины, новые авто
Kia Sportage остается самой популярной моделью авто в Украине
Фото: Kia

ТОП-10 лидеров авторынка Украины в октябре 2021 года:

  1. Toyota – 1244 проданных авто (падение 9%)
  2. Renault – 926 (-35%)
  3. Kia – 668 (-20%)
  4. Chery – 488 (+145%)
  5. Mitsubishi – 456 (+303,5%)
  6. Hyundai – 374 (+23%)
  7. Nissan – 355 (-11%)
  8. Suzuki – 354 (+115%)
  9. Skoda – 335 (-44%)
  10. Mercedes-Benz – 278 (+38%)
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Самый популярный автомобиль в Украине за октябрь – Kia Sportage. Кроссовер нашел 463 покупателя.

Всего с начала года украинцы купили 84,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 23% превышает прошлогодний показатель.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине вскоре подорожают б/у авто. Цены вырастут уже в начале 2022 года.