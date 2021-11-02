Как успеть дешево растаможить "евробляху" в Украине по льготному тарифу

Льготный период растаможки авто на еврономерах завершится 10 ноября. Для участников ООС он продлен до 8 февраля.

По состоянию на 1 ноября украинцы растаможили по льготному тарифу уже 66 тыс. авто на еврономерах. В государственный бюджет поступило платежей на сумму в 2,3 млрд. гривен. Статистику опубликовала Государственная налоговая служба.

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У владельцев евроблях еще есть шанс их легализовать по невысокой цене – сниженные тарифы на растаможку в Украине действуют до 10 ноября. В то же время, для участников ООС льготный период продлен до 8 февраля.

[ + – ] Украинцы легализовали 66 тыс. евроблях Фото: Государственная таможенная служба

Напомним, что законы о растаможке авто на еврономерах по льготному тарифу вступили в силу с 15 мая. Автомобили освобождаются от ввозной пошлины, а акцизный сбор уменьшили. В среднем, затраты на растаможку составляют около 1000-1500 евро.

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В то же время, существует и ряд ограничений. Согласно им, один гражданин Украины может поставить на учет только один автомобиль возрастом старше пяти лет. Транспортное средство должно быть ввезено в Украину до 31 декабря 2020 года и отвечать нормам Евро-2 и выше.

Ранее Фокус сообщал о том, что б/у авто в Украине существенно подорожают. Рост цен ожидается уже в ближайшее время.