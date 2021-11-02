Украинский рынок б/у авто бьет рекорды: какие модели популярны на "вторичке"

Украинцы покупают все больше подержанных автомобилей. За год рынок вырос на 18%.

Продажи б/у авто в Украине демонстрируют невиданный рост. За октябрь в нашей стране поставили на учет 142 904 подержанных автомобиля. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Показатели октября лишь немного не дотянули до абсолютного месячного рекорда, установленного в сентябре (тогда продали 143 379 б/у авто). За год рынок авто с пробегом вырос на 18%. На фоне падения продаж в сегменте новых авто эти данные впечатляют.

[ + – ] Чаще всего из-за границы пригоняют Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Примечательно, что 58,5 тыс. подержанных авто в прошлом месяце прошли первую регистрацию в Украине, то есть были ввезены из-за рубежа. Чаще всего украинцы пригоняют Volkswagen Passat – в октябре их поставили на учет 3925. Также пользуются спросом Volkswagen Golf (3170 авто) и Skoda Octavia (2551).

Важно

Как успеть дешево растаможить "евробляху" в Украине по льготному тарифу

Самые популярные б/у авто, ввезенные из-за границы:

Volkswagen Passat – 3925 авто Volkswagen Golf – 3170 Skoda Octavia – 2551 Renault Megane – 1911 Ford Focus – 1572 Opel Zafira – 1568 Audi A6 – 1469 Opel Astra – 1380 Renault Scenic – 1341 Audi A4 – 1220

[ + – ] Daewoo Lanos по-прежнему популярен на вторичном рынке Фото: auto.ria.com

Если же посмотреть на внутренние перепродажи б/у авто, то в этом случае картина несколько иная. Лидером остается "народный" Ланос.

ТОП-10 самых популярных б/у авто на внутреннем рынке:

ZAZ/Daewoo Lanos и Sens – 3662 авто Volkswagen Passat – 2817 Skoda Octavia – 2448 Volkswagen Golf – 1955 ВАЗ-2109/21099 – 1788 Renault Megane – 1347 Chevrolet Aveo – 1238 Ford Focus – 1238 Opel Astra – 1124 Skoda Fabia – 1117

Ранее Фокус писал, что подержанные автомобили в Украине серьезно подорожают уже в ближайшее время.