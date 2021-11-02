Украинский рынок б/у авто бьет рекорды: какие модели популярны на "вторичке"
Украинцы покупают все больше подержанных автомобилей. За год рынок вырос на 18%.
Продажи б/у авто в Украине демонстрируют невиданный рост. За октябрь в нашей стране поставили на учет 142 904 подержанных автомобиля. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.
Показатели октября лишь немного не дотянули до абсолютного месячного рекорда, установленного в сентябре (тогда продали 143 379 б/у авто). За год рынок авто с пробегом вырос на 18%. На фоне падения продаж в сегменте новых авто эти данные впечатляют.
Примечательно, что 58,5 тыс. подержанных авто в прошлом месяце прошли первую регистрацию в Украине, то есть были ввезены из-за рубежа. Чаще всего украинцы пригоняют Volkswagen Passat – в октябре их поставили на учет 3925. Также пользуются спросом Volkswagen Golf (3170 авто) и Skoda Octavia (2551).Важно
Самые популярные б/у авто, ввезенные из-за границы:
- Volkswagen Passat – 3925 авто
- Volkswagen Golf – 3170
- Skoda Octavia – 2551
- Renault Megane – 1911
- Ford Focus – 1572
- Opel Zafira – 1568
- Audi A6 – 1469
- Opel Astra – 1380
- Renault Scenic – 1341
- Audi A4 – 1220
Если же посмотреть на внутренние перепродажи б/у авто, то в этом случае картина несколько иная. Лидером остается "народный" Ланос.
ТОП-10 самых популярных б/у авто на внутреннем рынке:
- ZAZ/Daewoo Lanos и Sens – 3662 авто
- Volkswagen Passat – 2817
- Skoda Octavia – 2448
- Volkswagen Golf – 1955
- ВАЗ-2109/21099 – 1788
- Renault Megane – 1347
- Chevrolet Aveo – 1238
- Ford Focus – 1238
- Opel Astra – 1124
- Skoda Fabia – 1117
Ранее Фокус писал, что подержанные автомобили в Украине серьезно подорожают уже в ближайшее время.