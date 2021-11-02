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Украинский рынок б/у авто бьет рекорды: какие модели популярны на "вторичке"

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Продажи б/у авто, авторынок Украины, б/у авто в Украине, продажи автомобилей
Фото: autoua.net | В октябре украинцы зарегистрировали почти 143 тыс. б/у авто

Украинцы покупают все больше подержанных автомобилей. За год рынок вырос на 18%.

Продажи б/у авто в Украине демонстрируют невиданный рост. За октябрь в нашей стране поставили на учет 142 904 подержанных автомобиля. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.

Показатели октября лишь немного не дотянули до абсолютного месячного рекорда, установленного в сентябре (тогда продали 143 379 б/у авто). За год рынок авто с пробегом вырос на 18%. На фоне падения продаж в сегменте новых авто эти данные впечатляют.

Продажи б/у авто, авторынок Украины, б/у авто в Украине, продажи автомобилей
Чаще всего из-за границы пригоняют Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Примечательно, что 58,5 тыс. подержанных авто в прошлом месяце прошли первую регистрацию в Украине, то есть были ввезены из-за рубежа. Чаще всего украинцы пригоняют Volkswagen Passat – в октябре их поставили на учет 3925. Также пользуются спросом Volkswagen Golf (3170 авто) и Skoda Octavia (2551).

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Самые популярные б/у авто, ввезенные из-за границы:

  1. Volkswagen Passat – 3925 авто
  2. Volkswagen Golf – 3170
  3. Skoda Octavia – 2551
  4. Renault Megane – 1911
  5. Ford Focus – 1572
  6. Opel Zafira – 1568
  7. Audi A6 – 1469
  8. Opel Astra – 1380
  9. Renault Scenic – 1341
  10. Audi A4 – 1220
Продажи б/у авто, авторынок Украины, б/у авто в Украине, продажи автомобилей
Daewoo Lanos по-прежнему популярен на вторичном рынке
Фото: auto.ria.com

Если же посмотреть на внутренние перепродажи б/у авто, то в этом случае картина несколько иная. Лидером остается "народный" Ланос.

ТОП-10 самых популярных б/у авто на внутреннем рынке:

  1. ZAZ/Daewoo Lanos и Sens – 3662 авто
  2. Volkswagen Passat – 2817
  3. Skoda Octavia – 2448
  4. Volkswagen Golf – 1955
  5. ВАЗ-2109/21099 – 1788
  6. Renault Megane – 1347
  7. Chevrolet Aveo – 1238
  8. Ford Focus – 1238
  9. Opel Astra – 1124
  10. Skoda Fabia – 1117

Ранее Фокус писал, что подержанные автомобили в Украине серьезно подорожают уже в ближайшее время.