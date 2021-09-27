Представлений новий Nissan для бізнесу: з автопілотом і електричною версією (відео)

Nissan Townstar дебютував у вантажній і пасажирській версіях. Поряд із бензиновим варіантом запропонований і електричний.

Nissan презентував новий Townstar. Комерційна модель приходить на зміну Nissan NV200 і продаватиметься на європейському ринку з кінця нинішнього року.

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[ + – ] Nissan Townstar створили на базі Renault Kangoo Фото: Nissan

Новий Nissan Townstar побудований на одній платформі з Renaut Kangoo новітнього покоління і дуже схожий з ним у дизайні. Від побратима авто відрізняється, перш за все, оформленням передньої частини з широкими ґратами радіатора та продовгуватими світлодіодними фарами. Модель запропонована в вантажному та пасажирському варіантах.

[ + – ] Електромобіль Nissan Townstar володіє запасом ходу у 285 км Фото: Nissan

Компонування салону також знайома по Kangoo — у нього запозичили кермо, прилади та передню панель. Об'єм вантажного відсіку Nissan Townstar становить 4,3 м³, а вантажопідйомність — 800 кг.

[ + – ] Серед доступних опцій — паркувальний автопілот і система напів автономного водіння Фото: Nissan

У списку доступних для Nissan Townstar опцій — обладнання, недоступне більшості моделей цього класу. Це і паркувальний автопілот, і камери кругового огляду, і бездротова зарядка для смартфонів. Можна замовити навіть систему напівавтономного водіння ProPILOT — до слова, у спорідненого Kangoo її немає.

[ + – ] Вантажопідйомність Nissan Townstar — 800 кг Фото: Nissan

Бензиновий Nissan Townstar оснащений 1,3-літровим 130-сильним турбомотором і 6-ступінчастою механічною КПП. У лінійці присутня і 122-сильна електрична версія з запасом ходу 285 км, а ось дизельних двигунів не буде.

[ + – ] Новий Nissan Townstar відео

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