Бюджетная Tesla: представлен электрокар за $12 тысяч с автопилотом и запасом хода 400 км

Недорогой электрокроссовер Neta V Pro получил целый набор современных электронных систем и инновационную батарею.

Опубликованы первые фото недорогого электромобиля Neta V Pro. Компактный кроссовер в ближайшее время поступит в продажу в Китае по цене от 76 900 до 80 900 юаней ($11 990 – 12 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Покупателям предлагают яркие цвета кузова Фото: CarNewsChina

Новый Neta V Pro – небольшой городской кроссовер длиной немногим больше 4 м. В дизайне чувствуется влияние Tesla Model 3 и Model Y – особенно это заметно по передней части электрокара. Покупателям предлагают яркие варианты окраски кузова.

[ + – ] В салоне установлен огромный сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

В салоне электрокара – тоненькая цифровая панель приборов и огромный 14,6-дюймовый сенсорный дисплей. Бюджетный электромобиль можно неплохо укомплектовать – среди опций есть камеры кругового обзора, система автоматической парковки и даже автопилот.

[ + – ] Заявленный запас хода - 401 км Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар оснащен небольшим мотором, развивающим 95 л. с. и 150 Н∙м. До 50 км/ч Neta V Pro стартует всего за 3,9 с. Заявленный запас хода составляет 401 км – добились этого за счет инновационной системы контроля температуры аккумуляторной батареи.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом электромобиле Renault. Он способен проехать 300 км без подзарядки.