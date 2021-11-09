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Виявлено найнеймовірніший Toyota Land Cruiser: це шестиколісний пікап (відео)

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Toyota Land Cruiser 6X6, шестиколісний Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 200
Фото: Carakoom | Позашляховик отримав лебідку та шноркель

Салон пікапа виконаний у стилі розкішних Rolls-Royce. У проект вклали близько 300 тисяч доларів.

В Іраку виконали вражаючий тюнінг Toyota Land Cruiser 200. Популярний позашляховик став шестиколісним пікапам у стилі знаменитого Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Toyota Land Cruiser 6X6, шестиколісний Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 200
Ззаду з'явилася вантажна платформа
Фото: Carakoom

Toyota Land Cruiser подовжили, що дозволило додати третю вісь і вантажну платформу. Кліренс збільшено та встановлено величезні позашляхові шини BF Goodrich All-Terrain (для них довелося розширити колісні арки). Також з'явилися потужні сталеві бампери, лебідка, додаткова діодна оптика та шноркель.

Toyota Land Cruiser 6X6, шестиколісний Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 200
Підсвічування салону імітує зоряне небо
Фото: Carakoom

Салон Toyota Land Cruiser 6X6 постаралися зробити розкішнішим. Його обробили дорогою шкірою, а підсвічування стелі у вигляді зоряного неба підглянуте в Rolls-Royce. З'явилися нові передні сидіння з електроприводом і вентиляцією, а для задніх пасажирів встановили знімні планшети.

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Під капотом позашляховика залишився стандартний 5,7-літровий V8 потужністю 388 к. с., що працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною КПП. Примітно, що, незважаючи на індекс 6Х6 у назві, ведучими є лише чотири колеса з шести.

Тюнінг Toyota Land Cruiser коштував 300 тис. доларів.

Створили унікальний пікап Toyota Land Cruiser на замовлення клієнта з ОАЕ. Переробка автомобіля коштувала приблизно 300 тис. доларів.

Раніше Фокус розповідав про дорогий тюнінг Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик коштує понад 100 тисяч доларів.