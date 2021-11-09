Виявлено найнеймовірніший Toyota Land Cruiser: це шестиколісний пікап (відео)

Салон пікапа виконаний у стилі розкішних Rolls-Royce. У проект вклали близько 300 тисяч доларів.

В Іраку виконали вражаючий тюнінг Toyota Land Cruiser 200. Популярний позашляховик став шестиколісним пікапам у стилі знаменитого Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Про це повідомляє сайт Carakoom.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Ззаду з'явилася вантажна платформа Фото: Carakoom

Toyota Land Cruiser подовжили, що дозволило додати третю вісь і вантажну платформу. Кліренс збільшено та встановлено величезні позашляхові шини BF Goodrich All-Terrain (для них довелося розширити колісні арки). Також з'явилися потужні сталеві бампери, лебідка, додаткова діодна оптика та шноркель.

[ + – ] Підсвічування салону імітує зоряне небо Фото: Carakoom

Салон Toyota Land Cruiser 6X6 постаралися зробити розкішнішим. Його обробили дорогою шкірою, а підсвічування стелі у вигляді зоряного неба підглянуте в Rolls-Royce. З'явилися нові передні сидіння з електроприводом і вентиляцією, а для задніх пасажирів встановили знімні планшети.

Важливо

Електрокросовер за $45 тисяч здивував рекордним запасом ходу – 1000 км без підзарядки

Під капотом позашляховика залишився стандартний 5,7-літровий V8 потужністю 388 к. с., що працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною КПП. Примітно, що, незважаючи на індекс 6Х6 у назві, ведучими є лише чотири колеса з шести.

[ + – ] Тюнінг Toyota Land Cruiser коштував 300 тис. доларів.

Створили унікальний пікап Toyota Land Cruiser на замовлення клієнта з ОАЕ. Переробка автомобіля коштувала приблизно 300 тис. доларів.

Раніше Фокус розповідав про дорогий тюнінг Toyota Land Cruiser 300. Позашляховик коштує понад 100 тисяч доларів.