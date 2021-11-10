Українці спроєктували приголомшливу позашляхову вантажівку для найсуворіших умов

Torsus Terrastorm – комерційна модель підвищеної прохідності на базі Volkswagen Crafter. Розробили його українські фахівці.

Лінійку позашляхового Torsus Terrastorm поповнила вантажна версія. Пропонують її у вигляді шасі, на яке можуть монтуватися різні види кузова. Про це повідомляє сайт Motor1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Дорожній просвіт збільшений до 250 мм Фото: Motor1.com

Компанія Torsus створена українцями, але виробляє техніку в Братиславі. Вона уславилася завдяки позашляховому автобусу Praetorian, який вже закупили Збройні сили України та Національна гвардія. Презентація пасажирського варіанта Torsus Terrastorm пройшла рік тому в Києві.

В основі Terrastorm лежить Volkswagen Crafter. Йому підсилили раму, а над підвіскою попрацювали фахівці, які готують техніку до ралі Дакар. Кліренс виріс до 250 мм, кут в'їзду – до 26 градусів, а з'їзду – до 20 градусів.

[ + – ] Вантажопідйомність Terrastorm – до 5,5 тонн Фото: Motor1.com

Автомобілю під силу броди завглибки до 82 см. Також комплектація включає 17-дюймові позашляхові шини, лебідку та шноркель. Днище прикрите металевими пластинами.

Важливо

Mondeo на максималках: перші фото нового конкурента Audi A6 і Lexus ES від Ford

Torsus Terrastorm оснащують 2,0-літровими турбодизелями потужністю 140 та 177 к. с. Можна вибрати 6-ступеневу механічну або 8-ступеневу автоматичну КПП, а повний привід доповнений блокуванням заднього диференціала.

[ + – ] Запропоновано версії місткістю на 2-6 осіб Фото: Motor1.com

Torsus Terrastorm пропонують у варіантах з колісною базою 3640 та 4490 мм вантажопідйомністю 3,5, 5 та 5,5 тонн. Можна вибрати дводверну або чотиридверну кабіну на 2-6 осіб.

Раніше Фокус розповідав про найнеймовірніший Toyota Land Cruiser. Позашляховик переробили на шестиколісний пікап.