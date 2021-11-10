Mondeo на максималках: перші фото нового конкурента Audi A6 і Lexus ES від Ford
Lincoln Zephyr – розкішний побратим нового Ford Mondeo. Він змінює модель MKZ.
Опубліковано перші фото Lincoln Zephyr. Преміальний седан Е-класу офіційно представлять цього місяця на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Lincoln Zephyr розсекретило китайське міністерство промисловості, адже саме в цій країні з 2022 року стартує виробництво моделі. Вона стане наступником Lincoln MKZ, а її конкурентами стануть Audi A6 і Lexus ES.
Як і MKZ, Lincoln Zephyr 2022 буде розкішним побратимом Ford Mondeo, адже два седани побудовані на одній платформі. Його навіть розсекретили одночасно з новим Mondeo п'ятого покоління. Авто трохи більше за попередника:
- Довжина – 4982 мм
- Ширина – 1865 мм
- Висота – 1485 мм
- Колісна база – 2930 мм
Серійний Lincoln Zephyr практично не відрізняється від представленого пів року тому концепт-кара. У нього стрімкий дизайн із великою кількістю хромованих і лакованих деталей. Стандартними є 18-дюймові литі диски.Важливо
Седан оснащений 2,0-літровим 238-сильним бензиновим турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Автомобіль масою 2054 кг розганяється до 225 км/год. Згодом з'явиться ще й гібрид Lincoln Zephyr.
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