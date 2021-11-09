Hyundai презентували оригінальний електромобіль із піаніно в салоні (фото)

Hyundai Grandeur Heritage Series присвятили 35-річчю моделі бізнес-класу. Класичний седан отримав сучасну "начинку".

Опубліковано фото електромобіля Hyundai Grandeur Heritage Series. Старий седан 1986 року вирішили електрифікувати та доопрацювати до його 35-річчя. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Роботи над проектом зайняли вісім місяців. Автомобіль отримав електромотор і батарею, хоча поки що характеристики Hyundai Grandeur Heritage Series не розголошують. За попередніми даними, силову установку запозичили в Hyundai Ioniq 5.

[ + – ] Передня панель імітує кришку піаніно Фото: Hyundai

У стилі Ioniq 5 виконано й оптику Hyundai Grandeur Heritage Series. Автомобіль отримав піксельні світлодіодні фари та ліхтарі.

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Салон Hyundai Grandeur кардинально переробили. В обробці використані шкіра, дерево й оксамит, установлені нові передні сидіння. З'явилися відразу три дисплеї.

[ + – ] Hyundai Grandeur святкує 35-річчя [ + – ] Силову установку запозичили у Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Графіка дисплея імітує клавіші піаніно [ + – ] Передні сидентя замінені [ + – ] В обробці використані шкіра та оксамит

Разом із Hyundai над інтер'єром попрацював виробник музичних інструментів Samick, тому передня панель імітує кришку піаніно, а графіка одного з сенсорних екранів виконана у вигляді клавіш інструменту.

Це вже не перший подібний ретро-електрокар від корейського бренду. Раніше так само переробили Hyundai Pony – першу модель марки. А незабаром на електромобіль перетворять позашляховик Hyundai Galloper.

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