Skoda показала інтер'єр нової недорогої моделі: вона прийде на зміну Rapid
Skoda Slavia дебютує наступного тижня. Ліфтбек прийде на зміну моделі Rapid.
Skoda продовжує інтригувати зображенням нової Slavia. На цей раз показали салон ліфтбека. Наступника Skoda Rapid представлять 18 листопада, а продажі стартують на початку 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт чеського бренду.
На рендері показаний салон топової Skoda Slavia 2022. У неї віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Двоспицеве кермо та важіль КПП запозичені в нової Skoda Fabia 2021. Відомо, що за доплату моделі запропонують камеру заднього виду та навігацію.
Розробники стверджують, що нова Skoda Slavia буде просторіша за попередника. Цьому сприяють збільшені розміри ліфтбека:
- Довжина – 4541 мм
- Ширина – 1752 мм
- Висота – 1487 мм
- Колісна база – 2651 мм
Skoda Slavia 2022 побудована на вдосконаленій платформі MQB-A0-IN. Її запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку будуть доступні 6-ступінчаста механічна й автоматична КПП, у другому – механіка та 7-ступінчастий робот DSG.
Раніше на рендерах також показали дизайн Skoda Slavia — він виконаний у дусі старшої Octavia. Наразі прототипи моделі проходять випробування в Індії. Саме там налагодять виробництво ліфтбека. Він коштуватиме приблизно від 15 тисяч доларів.
Також Фокус розповідав про нову Skoda Superb 2023. Її рендери також опублікували в мережі.