Перший турецький автомобіль випробували на трасі Формули-1 (відео)

Електрокросовер TOGG надійде в продаж із 2022 року. Він стане першою серійною моделлю авто турецької розробки.

Турецький електромобіль TOGG готується до запуску в серію та проходить тести. Нещодавно кросовер випробували на трасі Формули-1 Istanbul park, де він показав свої динамічні характеристики. Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

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Новий TOGG у топовій версії здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 секунди, причому на випробуваннях це продемонстрували з чотирма пасажирами в салоні. Електрокар оснащений двома двигунами загальною потужністю 400 к. с. Його запас ходу становить близько 500 км.

[ + – ] Дизайн розроблений в ательє Pininfarina Фото: carscoops.com

Слід зазначити, що в лінійці буде й доступніша версія кросовера з одним 200-сильним мотором. Вона стартує до сотні за 7,6 с.

Нагадаємо, що TOGG – перший турецький автомобіль, який розробляє консорціум Automobile Enterprise Group. Проекту всіляко сприяє президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Перший прототип електрокара показали в грудні 2019 року, а нещодавно автомобіль презентували на виставці TEKNOFEST у Стамбулі.

Дизайн кросовера розробило знамените італійське ательє Pininfarina. Автомобіль отримав сучасні технології, серед яких – автопілот і система доповненої реальності.

[ + – ] Виробництво кросовера стартує у 2022 році.

Випуск авто налагодять на новітньому підприємстві у регіоні Бурса, що є центром турецької промисловості. Кросовер стане першою моделлю в лінійці TOGG, а до 2030 року в виробництво запустять ще чотири моделі – седан, міський хетчбек, мінівен і компактний кросовер. Щорічно планують випускати 175 тис. авто.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електричний кросовер Neta V Pro за 12 тис. доларів. Його запас ходу – 400 км.