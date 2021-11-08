Первый турецкий автомобиль испытали на трассе Формулы-1 (видео)

Электрокроссовер TOGG поступит в продажу с 2022 года. Он станет первой серийной моделью авто турецкой разработки.

Турецкий электромобиль TOGG готовится к запуску в серию и проходит тесты. На днях кроссовер испытали на трассе Формулы-1 Istanbul park, где он показал свои динамические характеристики. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

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Новый TOGG в топовой версии способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с, причем на испытаниях это продемонстрировали с четырьмя пассажирами в салоне. Электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 400 л. с. Его запас хода составляет около 500 км.

[ + – ] Дизайн разработан в ателье Pininfarina Фото: carscoops.com

Следует отметить, что в линейке будет и более доступная версия кроссовера с одним 200-сильным мотором. Она стартует до сотни за 7,6 с.

Напомним, что TOGG – первый турецкий автомобиль, разрабатываемый консорциумом Automobile Enterprise Group. Проекту всячески содействует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первый прототип электрокара показали в декабре 2019 года, а недавно автомобиль презентовали на выставке TEKNOFEST в Стамбуле.

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Дизайн кроссовера разработало знаменитое итальянсклое ателье Pininfarina. Автомобиль получил современные технологии, среди которых – автопилот и система дополненной реальности.

[ + – ] Производство кроссовера стартует в 2022 году

Выпуск авто наладят на новейшем предприятии в регионе Бурса, который является центром турецкой промышленности. Кроссовер станет первой моделью в линейке TOGG, а до 2030 года в производство запустят еще четыре модели – седан, городской хэтчбэк, минивэн и компактный кроссовер. Ежегодно планируют выпускать 175 тыс. авто.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом электрическом кроссовере Neta V Pro за 12 тыс. долларов. Его запас хода – 400 км.