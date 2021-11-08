В США запустили беспилотное такси: оно абсолютно бесплатное (видео)

Беспилотники для такси разработали в General Motors. Поначалу в целях безопасности они будут курсировать только ночью.

В Сан-Франциско запустили сервис беспилотных такси Cruise. Автомобили будут возить пассажиров бесплатно. Об этом сообщает сайт 3dnews.

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Проект Cruise – детище концерна General Motors. Беспилотные такси разрабатывают с 2015 года, а теперь власти Калифорнии выдали разрешение на их эксплуатацию. В Сан-Франциско используются специально доработанные электромобили Chevrolet Bolt.

Впрочем, для беспилотных авто существует ряд ограничений. В частности, курсировать такси может только в ночное время – с 22.00 до 6.00, когда улицы меньше загружены. Также скорость ограничена на 48 км/ч.

[ + – ] Вызвать беспилотник можно с помощью мобильного приложения Фото: General Motors

Сервис уже доступен всем желающим – заказать беспилотное такси можно посредством мобильного приложения. Автомобиль на автопилоте проследует по указанному пассажиром маршруту.

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Первым пассажиром такси стал руководитель проекта Cruise Кайл Фогт. Он так описал поездку:

"Около 11 часов вечера в понедельник мы впервые запустили машину без людей в салоне. До сих пор мы проводили испытания с людьми на водительском или пассажирском сиденье, так что это было впервые. Она ездила по городу в ожидании заказа на поездку. В 11:20 я воспользовался приложением Cruise и совершил первый заказ. Через несколько минут один из беспилотных автомобилей Cruise (по имени Sourdough) подъехал ко мне и остановился. В машине никого не было. Я нажал кнопку начать поездку, и машина плавно тронулась".

[ + – ] Поначалу пассажиров будут перевозить бесплатно

Примечательно, что первое время пассажиров будут перевозить бесплатно. Дело в том, что пока Cruise работает в тестовом режиме и еще не получил лицензию на коммерческую перевозку пассажиров. Также сервис запускает доставку товаров беспилотными авто.

Ранее Фокус рассказывал о первой в мире беспилотной скорой помощи. Ее разрабатывает Volkswagen.