Skoda показала интерьер новой недорогой модели: она придет на смену Rapid

Skoda Slavia дебютирует на следующей неделе. Лифтбэк придет на смену модели Rapid.

Skoda продолжает интриговать изображениями новой Slavia. На этот раз показали салон лифтбэка. Преемника Skoda Rapid представят 18 ноября, а продажи стартуют в начале 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт чешского бренда.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На рендере показан салон топовой Skoda Slavia 2022. У нее виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Двухспицевый руль и рычаг КПП позаимствованы у новой Skoda Fabia 2021. Известно, что за доплату модели предложат камеру заднего вида и навигацию.

[ + – ] Skoda Slavia представят 18 ноября Фото: Skoda

Разработчики утверждают, что новая Skoda Slavia будет просторнее предшественника. Этому способствуют возросшие размеры лифтбэка:

Длина – 4541 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1487 мм

Колесная база – 2651 мм

Важно

Первый турецкий автомобиль испытали на трассе Формулы-1 (видео)

Skoda Slavia 2022 построена на усовершенствованной платформе MQB-A0-IN. Ее предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае будут доступны 6-ступенчатая механическая и автоматическая КПП, во втором – механика и 7-ступенчатый робот DSG.

[ + – ] Выпуск лифтбэка наладят в Индии Фото: Skoda

Ранее на рендерах также показали дизайн Skoda Slavia — он выполнен в духе старшей Octavia. Сейчас прототипы модели проходят испытания в Индии. Именно там наладят производство лифтбэка. Он будет стоить примерно от 15 тыс. долларов.

Также Фокус рассказывал о новом Skoda Superb 2023. Его рендеры также опубликовали в сети.