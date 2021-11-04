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Розсекречений топовий електрокар Hyundai: це великий кросовер із запасом ходу 480 км

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Фото: carscoops.com | Hyundai Ioniq 7 стане найбільшим електромобілем марки

Прем'єра Hyundai Seven відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі. Серійний електрокросовер з'явиться у 2023 році.

Представлені перші тизери кросовера Hyundai Seven. Концептуальний електромобіль представлять на автосалоні Лос-Анджелеса 17 листопада. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Hyundai Ioniq 7, новий Hyundai Ioniq 7, новий Hyundai Ioniq, електромобіль Hyundai Ioniq
Родзинка дизайну — піксельна діодна оптика
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Seven – передсерійний варіант електрокросоверу Ioniq 7. Він з'явиться у 2023 році та стане флагманом в електричній лінійці марки.

Дизайн Hyundai Seven обіцяє бути дуже нестандартним – із піксельною оптикою та діодною смугою на всю ширину кузова спереду. За розмірами кросовер більший за Hyundai Santa Fe, але компактніший, ніж Palisade.

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В обробці салону використовують сукно та дерево.
Фото: Hyundai

Салон виконаний у стилістиці лаунж-зони, а в обробці поєднуються дерево та сукно. Відомо, що електрокар запропонують у версіях на 6 і 7 місць. Серед опцій обіцяють інноваційний автопілот.

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Серійний електромобіль Hyundai Ioniq 7 збудують на модульній платформі E-GMP, як і молодший Ioniq 5. Кросовер у початковій версії отримає два мотори сумарною потужністю 313 к. с. і повний привід. Можливо, згодом запропонують і потужніші варіанти.

Hyundai Ioniq 7, новий Hyundai Ioniq 7, новий Hyundai Ioniq, електромобіль Hyundai Ioniq
Салон виконаний у стилістиці лаунж-зони
Фото: Hyundai

Акумуляторна батарея на 100 кВт∙год дозволить проїжджати близько 480 км без підзарядки. Зарядити електромобіль у швидкому режимі на 80% можна буде приблизно за пів години.

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