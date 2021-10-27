Найбільший кросовер Hyundai розсекретили на перших зображеннях

Новий Hyundai Palisade стане схожим на молодшого брата Tucson. Кросовер представлять у найближчі місяці.

В інтернет потрапили перші рендери оновленого Hyundai Palisade 2022. Великий сімейний кросовер випускають із 2018 року і незабаром він пройде фейсліфтинг. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Hyundai Palisade оновлять у дусі молодшого брата Tucson Фото: Motor1.com

Судячи із зображень, дизайн Hyundai Palisade оновлять у дусі компактного Tucson. Кросовер отримає нову решітку радіатора та змінену двоповерхову оптику. Фейсліфтінг цим не обмежиться — автомобілю також замінять передні крила та капот. На додаток, запропонують литі диски нового дизайну.

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Як виглядатиме салон нового Hyundai Palisade 2022, поки тримають у секреті. Швидше за все, кросовер отримає віртуальну панель приладів із графікою в дусі того ж Tucson. А ось збільшений сенсорний дисплей і селектор АКПП у вигляді кулі запозичать в електричного Genesis GV60. Як і раніше, найбільший кросовер Hyundai буде доступний у версіях на 7 та 8 місць.

[ + – ] Кросовер збереже бензинові та дизельні двигуни Фото: Motor1.com

Новий Hyundai Palisade збереже бензинові двигуни об'ємом 3,5 л (277 к. с.) та 3,8 л (295 к. с.), а також 2,2-літровий 200-сильний турбодизель. Усі версії будуть оснащувати 8-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути переднім або повним.

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