У Hyundai розкрили подробиці електрокара Genesis: 4 с до "сотні" і зарядка за 18 хвилин

Новий Genesis GV60 здатний розганятися до 100 км/год всього за 4 с. Запас ходу електрокросовера може сягати 451 км.

Опубліковані характеристики Genesis GV60 2022. Електричний кросовер від преміум-підрозділу компанії Hyundai — Genesis GV60 надійде в продаж із 2022 року. Про це повідомив сайт Motor1.

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[ + – ] На короткий час у режимі Overboost потужність досягає 483 к. с. Фото: Genesis

Електромобіль Genesis GV60 побудований на платформі E-GMP, яку також використовують кросовери Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6. Він трохи менший, ніж побратими, за розмірами:

довжина — 4 515 мм;

ширина — 1 890 мм;

висота — 1 580 мм;

колісна база — 2 900 мм.

Електрокар буде доступний виключно з батареєю ємністю 77 кВт∙год. Зарядити її на 80% у швидкому режимі (від зарядних станцій потужністю 350 кВт) можна всього за 18 хвилин.

[ + – ] У заднепривідному варіанті запас ходу — 451 км Фото: Genesis

Покупцям будуть доступні три версії Genesis GV60:

Standard RWD — один мотор, задній привід, 225 к. с., запас ходу — 451 км;

Standard AWD — два мотори, повний привід, 313 к. с., запас ходу — 400 км;

Performance — два мотори, повний привід, 429 к. с., запас ходу — 368 км.

У версії Performance є можливість короткочасно (на 10 секунд) активувати спортивний режим Boost. У цьому випадку потужність підвищується до 483 к. с., а розгін до 100 км/год займає всього 4 с.

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Раніше стало відомо, що новий Genesis GV60 зможе розпізнавати власника в обличчя, а завести його можна за допомогою сканера відбитків пальців.

Також Фокус розповідав про перший електромобіль Subaru. Це повнопривідний кросовер розміром із Forester.